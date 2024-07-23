Части приоритетной комплектации, детали, особенности

Подготовка мобилизованного. Фото: 150 учебный центр командования Сил ТрО

Добровольцы могут попасть в воинские части приоритетного комплектования, пройдя собеседование и получив отношение от соответствующего подразделения. После этого военнообязанному гражданину следует обратиться в ТЦК, пройти военно-врачебную комиссию и курс подготовки в учебном центре.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Собеседование и отношение

Информацию о воинских частях приоритетного комплектования военнообязанные граждане обычно находят на разных онлайн-платформах (LobbyX, Robota.ua и Work.ua) или через рекрутинговые центры.

После этого кандидат проходит собеседование в соответствующей воинской части и получает письменное согласие, известное как отношение, с подписью командира этой части.

ВВК и подготовка

Получив отношение, доброволец обращается в свой территориальный центр комплектования, где проходит предварительный профессионально-психологический отбор и военно-врачебную комиссию.

Затем гражданин направляется в учебный центр, где проходит базовую военную подготовку. И только после прохождения курса подготовки такого мобилизованного отправляют в воинскую часть в соответствии с отношением.

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны. Военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки, могут быть призваны на военную службу. Однако есть возможность добровольно заключить контракт с ВСУ. В таком случае несколько категорий смогут демобилизоваться уже через год службы.

Мы также сообщали, что две категории военнообязанных украинцев могут подписать контракт с ВСУ на один год даже во время войны. По истечении срока контракта военнослужащие могут уволиться.