Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Как попасть в воинские части приоритетного комплектования arrow

Как попасть в воинские части приоритетного комплектования

23 июля 2024 14:41
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Части приоритетной комплектации, детали, особенности
Подготовка мобилизованного. Фото: 150 учебный центр командования Сил ТрО
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Добровольцы могут попасть в воинские части приоритетного комплектования, пройдя собеседование и получив отношение от соответствующего подразделения. После этого военнообязанному гражданину следует обратиться в ТЦК, пройти военно-врачебную комиссию и курс подготовки в учебном центре.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Собеседование и отношение

Информацию о воинских частях приоритетного комплектования военнообязанные граждане обычно находят на разных онлайн-платформах (LobbyX, Robota.ua и Work.ua) или через рекрутинговые центры.

После этого кандидат проходит собеседование в соответствующей воинской части и получает письменное согласие, известное как отношение, с подписью командира этой части.

ВВК и подготовка

Получив отношение, доброволец обращается в свой территориальный центр комплектования, где проходит предварительный профессионально-психологический отбор и военно-врачебную комиссию.

Затем гражданин направляется в учебный центр, где проходит базовую военную подготовку. И только после прохождения курса подготовки такого мобилизованного отправляют в воинскую часть в соответствии с отношением.

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны. Военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки, могут быть призваны на военную службу. Однако есть возможность добровольно заключить контракт с ВСУ. В таком случае несколько категорий смогут демобилизоваться уже через год службы.

Мы также сообщали, что две категории военнообязанных украинцев могут подписать контракт с ВСУ на один год даже во время войны. По истечении срока контракта военнослужащие могут уволиться.

ВСУ мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом