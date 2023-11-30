Как попасть в желаемое подразделение ВСУ и по специальности — советы экспертов
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки и признанные ВВК пригодными, могут быть принудительно призваны на военную службу. В то же время граждане, желающие добровольно вступить в ряды ВСУ, могут подписать контракт.
Как добровольцам попасть в желаемое подразделение ВСУ и по своей специальности, рассказали юристы и рекрутеры в комментарии "Українська правда. Життя".
Так, по словам офицера медицинской службы 112 отдельной бригады ТрО Александра Антонова, если у человека есть желание проходить военную службу с единомышленниками, не стоит тратить время зря и ждать повестки, а лучше заранее искать себе место службы и проходить обучение.
Как попасть в желаемое подразделение и по своей специальности
Чтобы выбрать действительно желаемое подразделение и служить по своей специальности, можно воспользоваться тремя путями:
1. Пойти в ТЦК и СП
Можно обратиться с пакетом всех необходимых документов на прямую в Территориальный центр комплектования. Однако, как отмечает начальник юридической службы 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ Денис Томилин, в ТЦК не всегда индивидуально подходят к пожеланиям военнообязанных. Поэтому с большей вероятностью добровольца направят не туда, куда он хочет, а туда, где в нем нуждаются.
"Люди, которые попадают в военкомат с недефицитными военно-учетными специальностями, идут на переобучение на специальности, которые сейчас нужны стране", — добавляет Антонов.
Поэтому, если вы просто хотите служить и не хотите попасть в конкретное подразделение, просто прийти в военкомат — это хороший вариант.
2. Обратиться напрямую к подразделениям
Общая рекомендация от экспертов — следить за страницами подразделений в соцсетях (Facebook, Instagram, Telegram, портал), где сообщают о наборе. У разных подразделений требования, вакансии и правила по переводу различаются.
К примеру, на официальном сайте 3-й отдельной штурмовой бригады можно увидеть следующие вакансии:
- штурмовик;
- медик;
- механик-водитель;
- оператор БПЛА самолетного типа.
В описании каждой вакансии указаны требования к подготовке, образованию или возрасту кандидатов.
На порталах подразделений часто можно оставить информацию о себе, заполнив соответствующую анкету.
Также часто в соцсетях подразделений есть телефоны горячей линии, куда можно позвонить, узнать необходимую информацию и оставить свои контактные данные. Если у подразделения появится вакансия в соответствии с вашей специальностью, с вами свяжутся.
3. Воспользоваться платформами с военными вакансиями
Этот вариант позволяет сразу отправиться на специальность, к которой вы больше всего тяготеете. Одна из таких платформ по трудоустройству — Lobby X, которая занимается рекрутированием в Силы обороны с июля 2022 года. На портале можно найти вакансии как на боевые, так и на небоевые должности.
Работу в оборонной отрасли можно искать и на портале вакансий от Государственной службы занятости (например, здесь публикуют вакансии от ТЦК и СП) и на Work.ua.
Как повысить шансы на службу там, где вы хотите
По словам руководителя военного департамента платформы рекрутинга Lobby X Ольги Бандривской, следующие шаги помогут значительно повысить шансы самостоятельно выбирать специальность и подразделение:
- пройти полное медицинское обследование;
- быть физически подготовленным человеком, а значит, заниматься спортом (особенно важные упражнения на выносливость и кардио);
- пройти теоретическую подготовку;
- профильное обучение (будет значительным преимуществом);
- пройти качественный курс по тактической медицине (это в любом случае понадобится и может спасти вам жизнь).
Ранее мы писали, какие вакансии предлагают в ВСУ ограниченно пригодным военным.
Напомним, мы сообщали, сколько платят операторам БПЛА и какие к ним требования.
Также мы рассказывали, какие вакансии предлагают украинским женщинам в ВСУ и какую заработную плату обещают.
Читайте Новини.LIVE!