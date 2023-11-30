Военные слушают приказ командира. Фото: 71 ОЕБр ДШВ ВСУ

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки и признанные ВВК пригодными, могут быть принудительно призваны на военную службу. В то же время граждане, желающие добровольно вступить в ряды ВСУ, могут подписать контракт.

Как добровольцам попасть в желаемое подразделение ВСУ и по своей специальности, рассказали юристы и рекрутеры в комментарии "Українська правда. Життя".

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Так, по словам офицера медицинской службы 112 отдельной бригады ТрО Александра Антонова, если у человека есть желание проходить военную службу с единомышленниками, не стоит тратить время зря и ждать повестки, а лучше заранее искать себе место службы и проходить обучение.

Как попасть в желаемое подразделение и по своей специальности

Чтобы выбрать действительно желаемое подразделение и служить по своей специальности, можно воспользоваться тремя путями:

1. Пойти в ТЦК и СП

Можно обратиться с пакетом всех необходимых документов на прямую в Территориальный центр комплектования. Однако, как отмечает начальник юридической службы 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ Денис Томилин, в ТЦК не всегда индивидуально подходят к пожеланиям военнообязанных. Поэтому с большей вероятностью добровольца направят не туда, куда он хочет, а туда, где в нем нуждаются.

"Люди, которые попадают в военкомат с недефицитными военно-учетными специальностями, идут на переобучение на специальности, которые сейчас нужны стране", — добавляет Антонов.

Поэтому, если вы просто хотите служить и не хотите попасть в конкретное подразделение, просто прийти в военкомат — это хороший вариант.

Военные 71 ОЕБр на фронте. Фото: 71 ОЕБр ДШВ ВСУ

2. Обратиться напрямую к подразделениям

Общая рекомендация от экспертов — следить за страницами подразделений в соцсетях (Facebook, Instagram, Telegram, портал), где сообщают о наборе. У разных подразделений требования, вакансии и правила по переводу различаются.

К примеру, на официальном сайте 3-й отдельной штурмовой бригады можно увидеть следующие вакансии:

штурмовик;

медик;

механик-водитель;

оператор БПЛА самолетного типа.

В описании каждой вакансии указаны требования к подготовке, образованию или возрасту кандидатов.

На порталах подразделений часто можно оставить информацию о себе, заполнив соответствующую анкету.

Также часто в соцсетях подразделений есть телефоны горячей линии, куда можно позвонить, узнать необходимую информацию и оставить свои контактные данные. Если у подразделения появится вакансия в соответствии с вашей специальностью, с вами свяжутся.

3. Воспользоваться платформами с военными вакансиями

Этот вариант позволяет сразу отправиться на специальность, к которой вы больше всего тяготеете. Одна из таких платформ по трудоустройству — Lobby X, которая занимается рекрутированием в Силы обороны с июля 2022 года. На портале можно найти вакансии как на боевые, так и на небоевые должности.

Работу в оборонной отрасли можно искать и на портале вакансий от Государственной службы занятости (например, здесь публикуют вакансии от ТЦК и СП) и на Work.ua.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Как повысить шансы на службу там, где вы хотите

По словам руководителя военного департамента платформы рекрутинга Lobby X Ольги Бандривской, следующие шаги помогут значительно повысить шансы самостоятельно выбирать специальность и подразделение:

пройти полное медицинское обследование;

быть физически подготовленным человеком, а значит, заниматься спортом (особенно важные упражнения на выносливость и кардио);

пройти теоретическую подготовку;

профильное обучение (будет значительным преимуществом);

пройти качественный курс по тактической медицине (это в любом случае понадобится и может спасти вам жизнь).

Ранее мы писали, какие вакансии предлагают в ВСУ ограниченно пригодным военным.

Напомним, мы сообщали, сколько платят операторам БПЛА и какие к ним требования.

Также мы рассказывали, какие вакансии предлагают украинским женщинам в ВСУ и какую заработную плату обещают.