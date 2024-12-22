Офіцерське звання при мобілізації - умови для отримання офіцерського звання

Офіцери ЗСУ у навчальному центрі. Фото: 150 НЦ командувння Сил ТрО ЗСУ

Мобілізований під час воєнного стану військовозобов’язаний громадянин, який раніше не служив у армії, отримує звання "солдат". Та за певних умов на етапі мобілізації він може отримати офіцерське звання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

Читайте також:

Звання для мобілізованих

Військовозобов’язані громадяни, які не проходили строкову військову службу, після мобілізації отримують звання "солдат".

Але для частини таких мобілізованих громадян є можливість отримати відразу офіцерську звання.

Юристи пояснили, як це можна зробити.

Як мобілізований може стати офіцером

Для початку такий мобілізований громадянин повинен мати вищу освіту.

Після цього, зазначив адвокат Андрій Карпенко, людина має укласти зі Збройними силами України офіцерський контракт.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають право на відстрочку офіцери запасу.

Також ми повідомляли про те, як мобілізують офіцерів запасу, які своє звання отримали після закінчення навчання на військовій кафедрі.