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Чи мають право на відстрочку офіцери запасу — пояснюють юристи

18 грудня 2024 02:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні — чи можуть оформити відстрочку офіцери запасу
Українські військовослужбовці в Херсоні. Фото: Офіс Президента України/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої на військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків. Статус військовозобов'язаних мають також й офіцери запасу. А отже, їх можуть мобілізувати до ЗСУ на загальних засадах. 

Але чи можуть офіцери запасу розраховувати на відстрочку від призову, на це питання відповіли юристи АО "Бачинський і партнери".

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Хто такі офіцери запасу 

Фахівці розповідають, що офіцерами запасу вважаються особи, які завершили курс військової підготовки, склали іспити та отримали офіцерське звання.

Статус та обов'язки

Як вже зазначалося вище, офіцери запасу мають статус військовозобов'язаний та можуть бути мобілізовані на військову службу на загальних засадах. Це передбачено ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". 

Окрім того, вони, як і інші військовозобов'язані, повинні регулярно оновлювати військово-облікові дані, повідомляти ТЦК та СП про зміни, а також проходити військово-лікарську комісію. 

 

Чи мають право офіцери запасу на відстрочку від мобілізації
Підготовка офіцерів запасу в Україні. Фото: Armyinform

Чи мають офіцери запасу право на відстрочку

Відповідно до ст. 23 вищезгаданого закону, офіцери запасу мають право на відстрочку від мобілізації, якщо мають законні на це підстави. Усі причини та обставини, за якими можна оформити відстрочку, викладені у тій же ст. 23. 

Юристи наголосили, щоб отримати відстрочку, офіцер запасу повинен звернутися із відповідною заявою до ТЦК та СП, де перебуває на обліку та подати документи, які підтверджують його право.

Раніше ми повідомляли, хто з військовозобов'язаних чоловіків має право на відстрочку в грудні 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, що робити військовозобов'язаним, якщо дані про відстрочку відсутні в реєстрі "Оберіг".

Також ми інформували, що робити, якщо вас мобілізують попри подані документи на відстрочку. 

військовий облік мобілізація відстрочка ТЦК та СП офіцери запасу

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