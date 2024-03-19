В чем существенная разница между мобилизацией, службой в ТРО и по контракту

Как служба в ТрО отличается от контракта и мобилизации — украинцам объяснили
В Украине существуют разные виды военной службы. Каждая из которых имеет свои особенности и условия прохождения. Понимание этих отличий может помочь украинцам сделать правильный выбор относительно того, как и где он будет защищать страну.
Рассказываем, как служба в ТрО отличается от военной службы по контракту и всеобщей мобилизации.
Прежде всего следует отметить, что виды службы, их основные характеристики, особенности и условия прохождения определены следующими Законами Украины:
- "О мобилизации и мобилизационной подготовке"
- "Об обороне Украины"
- "О Вооруженных Силах Украины"
- "О воинской обязанности и военной службе"
Какие существуют виды военной службы
В соответствии с украинским законодательством существуют следующие виды военной службы:
- срочная военная служба (в настоящее время рассматривается вопрос заменить ее военной подготовкой);
- по призыву во время мобилизации, на особый период;
- по контракту лиц рядового состава;
- по контракту лиц сержантского и старшинского состава;
- по контракту лиц офицерского состава;
- обучение курсантов высших военных учебных заведений;
- по призыву лиц офицерского состава;
- по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
В чем разница между мобилизацией и службой по контакту
Если говорить об условиях, то служба мобилизованного и контрактника практически не отличается между собой. Разница состоит только в:
- основаниях для начала службы;
- сроках прохождения;
- условиях увольнения.
Общая мобилизация предполагает вступление граждан в ряды Вооруженных Сил в случае особого периода или военного положения.
А вот контрактная служба добровольна и может длиться от нескольких лет до неограниченного срока (во время военного положения контрактники не могут уволиться со службы по желанию).
В чем особенности службы в ТрО
Служба в ТрО объединяет основания для начала службы мобилизации и службы по контакту. То есть желающие могут присоединиться к ТрО:
- на контрактной основе;
- на призывной основе в условиях особого периода
К подразделениям ТрО относятся:
- органы военного управления;
- воинские части Сил территориальной обороны ВСУ;
- добровольческие формирования территориальных общин.
Как вступить в Силы терробороны
- Обратиться в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки с военно-учетным документом.
- Пройти собеседование с инструктором и представителем территориальной обороны.
- Пройти военно-медицинскую комиссию и собрать документы (копии паспорта, идентификационного кода, характеристики, справки о составе семьи, справки о несудимости).
Далее формируется личное дело кандидата в территориальном центре комплектования, оно направляется командиру подразделения территориальной обороны. Он принимает решение о заключении контракта с кандидатом на военную службу в Силах терробороны.
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