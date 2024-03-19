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Как служба в ТрО отличается от контракта и мобилизации — украинцам объяснили

19 марта 2024 22:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В чем существенная разница между мобилизацией, службой в ТРО и по контракту
Военнослужащие ТрО Днепропетровской области. Фото: armyinform.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине существуют разные виды военной службы. Каждая из которых имеет свои особенности и условия прохождения. Понимание этих отличий может помочь украинцам сделать правильный выбор относительно того, как и где он будет защищать страну.

Рассказываем, как служба в ТрО отличается от военной службы по контракту и всеобщей мобилизации.

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Прежде всего следует отметить, что виды службы, их основные характеристики, особенности и условия прохождения определены следующими Законами Украины:

Какие существуют виды военной службы

В соответствии с украинским законодательством существуют следующие виды военной службы:

  • срочная военная служба (в настоящее время рассматривается вопрос заменить ее военной подготовкой);
  • по призыву во время мобилизации, на особый период;
  • по контракту лиц рядового состава;
  • по контракту лиц сержантского и старшинского состава;
  • по контракту лиц офицерского состава;
  • обучение курсантов высших военных учебных заведений;
  • по призыву лиц офицерского состава;
  • по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

В чем разница между мобилизацией и службой по контакту

Если говорить об условиях, то служба мобилизованного и контрактника практически не отличается между собой. Разница состоит только в:

  • основаниях для начала службы;
  • сроках прохождения;
  • условиях увольнения.

Общая мобилизация предполагает вступление граждан в ряды Вооруженных Сил в случае особого периода или военного положения.

А вот контрактная служба добровольна и может длиться от нескольких лет до неограниченного срока (во время военного положения контрактники не могут уволиться со службы по желанию).

 

В чем разница между мобилизацией и службой по контакту
Подготовка офицеров в Украине. Фото: Armyinform

В чем особенности службы в ТрО

Служба в ТрО объединяет основания для начала службы мобилизации и службы по контакту. То есть желающие могут присоединиться к ТрО:

  • на контрактной основе;
  • на призывной основе в условиях особого периода

К подразделениям ТрО относятся:

  • органы военного управления;
  • воинские части Сил территориальной обороны ВСУ;
  • добровольческие формирования территориальных общин.

Как вступить в Силы терробороны

  1. Обратиться в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки с военно-учетным документом.
  2. Пройти собеседование с инструктором и представителем территориальной обороны.
  3. Пройти военно-медицинскую комиссию и собрать документы (копии паспорта, идентификационного кода, характеристики, справки о составе семьи, справки о несудимости).

Далее формируется личное дело кандидата в территориальном центре комплектования, оно направляется командиру подразделения территориальной обороны. Он принимает решение о заключении контракта с кандидатом на военную службу в Силах терробороны.

 

Ранее мы сообщали, какими вещами должно обеспечивать мобилизованного государство, а что необходимо приобрести самостоятельно.

Напомним, мы писали, что ждет после мобилизации мужчин и как проходит обучение.

Также мы информировали, где будут служить ограниченно пригодные украинцы.

война
ВСУ
Украина
ТРО
мобилизация
контракт

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