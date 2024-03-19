В чем существенная разница между мобилизацией, службой в ТРО и по контракту

Военнослужащие ТрО Днепропетровской области. Фото: armyinform.com.ua

В Украине существуют разные виды военной службы. Каждая из которых имеет свои особенности и условия прохождения. Понимание этих отличий может помочь украинцам сделать правильный выбор относительно того, как и где он будет защищать страну.

Рассказываем, как служба в ТрО отличается от военной службы по контракту и всеобщей мобилизации.

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Прежде всего следует отметить, что виды службы, их основные характеристики, особенности и условия прохождения определены следующими Законами Украины:

Какие существуют виды военной службы

В соответствии с украинским законодательством существуют следующие виды военной службы:

срочная военная служба (в настоящее время рассматривается вопрос заменить ее военной подготовкой);

по призыву во время мобилизации, на особый период;

по контракту лиц рядового состава;

по контракту лиц сержантского и старшинского состава;

по контракту лиц офицерского состава;

обучение курсантов высших военных учебных заведений;

по призыву лиц офицерского состава;

по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

В чем разница между мобилизацией и службой по контакту

Если говорить об условиях, то служба мобилизованного и контрактника практически не отличается между собой. Разница состоит только в:

основаниях для начала службы;

сроках прохождения;

условиях увольнения.

Общая мобилизация предполагает вступление граждан в ряды Вооруженных Сил в случае особого периода или военного положения.

А вот контрактная служба добровольна и может длиться от нескольких лет до неограниченного срока (во время военного положения контрактники не могут уволиться со службы по желанию).

Подготовка офицеров в Украине. Фото: Armyinform

В чем особенности службы в ТрО

Служба в ТрО объединяет основания для начала службы мобилизации и службы по контакту. То есть желающие могут присоединиться к ТрО:

на контрактной основе;

на призывной основе в условиях особого периода

К подразделениям ТрО относятся:

органы военного управления;

воинские части Сил территориальной обороны ВСУ;

добровольческие формирования территориальных общин.

Как вступить в Силы терробороны

Обратиться в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки с военно-учетным документом. Пройти собеседование с инструктором и представителем территориальной обороны. Пройти военно-медицинскую комиссию и собрать документы (копии паспорта, идентификационного кода, характеристики, справки о составе семьи, справки о несудимости).

Далее формируется личное дело кандидата в территориальном центре комплектования, оно направляется командиру подразделения территориальной обороны. Он принимает решение о заключении контракта с кандидатом на военную службу в Силах терробороны.

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