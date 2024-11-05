Мобілізація в Україні 2024 — як оформити військово-обліковий документ онлайн

Як створити військовий квиток онлайн без ТЦК — інструкція
В Україні військовозобов'язані чоловіки можуть оформити військово-обліковий документ (ВОД) не тільки у ТЦК та СП, а й онлайн, а саме на порталі "Дія". Такий документ буде мати таку саму силу, як і паперовий варіант. А також міститиме усі дані з єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Як саме можна створити військово-обліковий документ у застосунку "Дія", розповідаємо далі в матеріалі з посиланням на портал "Дія".
Оформлення ВОД онлайн — інструкція
Головна умова, яка дозволяє отримати електронний ВОД, — військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку й оновив свої військово-облікові дані. Таким чином його актуальні дані міститимуться в реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів й "підтягнуться" у "Дії".
Для того, щоб розпочати процес оформлення ВОД онлайн, необхідно:
- зайти на портал "Дія";
- у верхньому лівому куті натиснути на "Каталог послуг";
- з-поміж послуг для громадян обрати "Довідки та витяги";
- перейти до розділу "Військово-обліковий документ".
Далі особа має натиснути "Подати заяву". Щоб продовжити, необхідно підтвердити свою особу одним зі способів:
- Ваnk ID;
- "Дія.Підпис";
- файловий ключ;
- апаратний ключ.
Зробити це не складно, якщо дотримуватись відповідних інструкцій.
Після реєстрації або авторизації в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису, потрібно:
- перевірити свої дані;
- перевірити сформовану заяву;
- підписати її електронним підписом.
Готовий документ надійде на вашу електронну пошту впродовж орієнтовно 10 хвилин. Крім того, його можна завантажити в особистому кабінеті в розділі "Отримані документи".
Перевірити актуальність інформації в документі можна зісканувавши QR-код на ньому за допомогою застосунку "Резерв+".
Важливо: у разі зміни якихось військово-облікових даних, військовозобов'язаній особі необхідно буде замовити документ повторно. Інакше він непридатний для використання.
Як отримати "Дія.Підпис"
Отримати "Дія.Підпис" можна також онлайн, для цього потрібно:
- перейти в додатку до меню "Дія.Підпис";
- натиснути на перемикачі "Активувати Дія.Підпис";
- підтвердити особу — через перевірку за фото;
- придумати 5-значний код для "Дія.Підпис".
Після цього підпис "запрацює" — ви зможете підписувати ним документи в "Дії".
Раніше ми повідомляли, які адміністративні послуги недоступні українцям без військово-облікового документа.
Нагадаємо, ми писали, що робити, якщо військовий квиток було втрачено та чи загрожує штраф.
Також ми інформували, яке покарання чекає за відсутність документів при зустрічі з ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!