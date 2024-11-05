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Як створити військовий квиток онлайн без ТЦК — інструкція

5 листопада 2024 21:43
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — як оформити військово-обліковий документ онлайн
Оформлення військово-облікового документа онлайн. Колаж: Новини.LIVE
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні військовозобов'язані чоловіки можуть оформити військово-обліковий документ (ВОД) не тільки у ТЦК та СП, а й онлайн, а саме на порталі "Дія". Такий документ буде мати таку саму силу, як і паперовий варіант. А також міститиме усі дані з єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. 

Як саме можна створити військово-обліковий документ у застосунку "Дія", розповідаємо далі в матеріалі з посиланням на портал "Дія".

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Оформлення ВОД онлайн — інструкція 

Головна умова, яка дозволяє отримати електронний ВОД, — військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку й оновив свої військово-облікові дані. Таким чином його актуальні дані міститимуться в реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів й "підтягнуться" у "Дії".

Для того, щоб розпочати процес оформлення ВОД онлайн, необхідно:

  • зайти на портал "Дія";
  • у верхньому лівому куті натиснути на "Каталог послуг";
  • з-поміж послуг для громадян обрати "Довідки та витяги";
  • перейти до розділу "Військово-обліковий документ". 

 

Оформлення ВОД онлайн — інструкція
Оформлення військово-облікового документа. Скриншот з diia.gov.ua

Далі особа має натиснути "Подати заяву". Щоб продовжити, необхідно підтвердити свою особу одним зі способів: 

  • Ваnk ID;
  • "Дія.Підпис";
  • файловий ключ;
  • апаратний ключ.

Зробити це не складно, якщо дотримуватись відповідних інструкцій.

 

Як створити військовий квиток онлайн без ТЦК — інструкція
Оформлення військово-облікового документа. Скриншот з diia.gov.ua

Після реєстрації або авторизації в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису, потрібно:

  • перевірити свої дані;
  • перевірити сформовану заяву;
  • підписати її електронним підписом.

Готовий документ надійде на вашу електронну пошту впродовж орієнтовно 10 хвилин. Крім того, його можна завантажити в особистому кабінеті в розділі "Отримані документи".

Перевірити актуальність інформації в документі можна зісканувавши QR-код на ньому за допомогою застосунку "Резерв+".

Важливо: у разі зміни якихось військово-облікових даних, військовозобов'язаній особі необхідно буде замовити документ повторно. Інакше він непридатний для використання. 

Як отримати "Дія.Підпис"

Отримати "Дія.Підпис" можна також онлайн, для цього потрібно:

  • перейти в додатку до меню "Дія.Підпис";
  • натиснути на перемикачі "Активувати Дія.Підпис";
  • підтвердити особу — через перевірку за фото;
  • придумати 5-значний код для "Дія.Підпис".

Після цього підпис "запрацює" — ви зможете підписувати ним документи в "Дії".

Раніше ми повідомляли, які адміністративні послуги недоступні українцям без військово-облікового документа.

Нагадаємо, ми писали, що робити, якщо військовий квиток було втрачено та чи загрожує штраф. 

Також ми інформували, яке покарання чекає за відсутність документів при зустрічі з ТЦК.

ТЦК та СП військовозобов'язані мобілізація військовий квиток військово-обліковий документ Дія

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