Мобілізація в Україні 2024 — як оформити військово-обліковий документ онлайн

Оформлення військово-облікового документа онлайн. Колаж: Новини.LIVE

В Україні військовозобов'язані чоловіки можуть оформити військово-обліковий документ (ВОД) не тільки у ТЦК та СП, а й онлайн, а саме на порталі "Дія". Такий документ буде мати таку саму силу, як і паперовий варіант. А також міститиме усі дані з єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Як саме можна створити військово-обліковий документ у застосунку "Дія", розповідаємо далі в матеріалі з посиланням на портал "Дія".

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Головна умова, яка дозволяє отримати електронний ВОД, — військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку й оновив свої військово-облікові дані. Таким чином його актуальні дані міститимуться в реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів й "підтягнуться" у "Дії".

Для того, щоб розпочати процес оформлення ВОД онлайн, необхідно:

зайти на портал "Дія";

у верхньому лівому куті натиснути на "Каталог послуг";

з-поміж послуг для громадян обрати "Довідки та витяги";

перейти до розділу "Військово-обліковий документ".

Оформлення військово-облікового документа. Скриншот з diia.gov.ua

Далі особа має натиснути "Подати заяву". Щоб продовжити, необхідно підтвердити свою особу одним зі способів:

Ваnk ID;

"Дія.Підпис";

файловий ключ;

апаратний ключ.

Зробити це не складно, якщо дотримуватись відповідних інструкцій.

Оформлення військово-облікового документа. Скриншот з diia.gov.ua

Після реєстрації або авторизації в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису, потрібно:

перевірити свої дані;

перевірити сформовану заяву;

підписати її електронним підписом.

Готовий документ надійде на вашу електронну пошту впродовж орієнтовно 10 хвилин. Крім того, його можна завантажити в особистому кабінеті в розділі "Отримані документи".

Перевірити актуальність інформації в документі можна зісканувавши QR-код на ньому за допомогою застосунку "Резерв+".

Важливо: у разі зміни якихось військово-облікових даних, військовозобов'язаній особі необхідно буде замовити документ повторно. Інакше він непридатний для використання.

Як отримати "Дія.Підпис" Отримати "Дія.Підпис" можна також онлайн, для цього потрібно: перейти в додатку до меню "Дія.Підпис";

натиснути на перемикачі "Активувати Дія.Підпис";

підтвердити особу — через перевірку за фото;

придумати 5-значний код для "Дія.Підпис". Після цього підпис "запрацює" — ви зможете підписувати ним документи в "Дії".

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