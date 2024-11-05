Мобилизация в Украине 2024 — как оформить военно-учетный документ онлайн

Оформление военно-учетного документа онлайн. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине военнообязанные мужчины могут оформить военно-учетный документ (ВУД) не только в ТЦК и СП, но и онлайн, а именно на портале "Дія". Такой документ будет иметь такую же силу, как и бумажный вариант. И также будет содержать все данные из единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Как именно можно создать военно-учетный документ в приложении "Дія", рассказываем далее в материале со ссылкой на портал "Дія".

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Оформление ВУД онлайн — инструкция

Главное условие, позволяющее получить электронный ВУД — военнообязанный состоит на военном учете и обновил свои военно-учетные данные. Таким образом, его актуальные данные будут содержаться в реестре призывников, военнообязанных и резервистов и "подтянутся" в "Дія".

Для того чтобы начать процесс оформления ВУД онлайн, необходимо:

зайти на портал "Дія";

в верхнем левом углу нажать на "Каталог услуг";

из услуг для граждан выбрать "Справки и выписки";

перейти к разделу "Военно-учетный документ".

Оформление военно-учетного документа. Скриншот из diia.gov.ua

Далее лицо должно нажать "Подать заявление". Чтобы продолжить, необходимо подтвердить свое лицо одним из способов:

Ваnk ID;

"Дія.Підпис";

файловый ключ;

аппаратный ключ.

Сделать это не сложно, если следовать соответствующим инструкциям.

Оформление военно-учетного документа. Скриншот из diia.gov.ua

После регистрации или авторизации в кабинете гражданина с помощью электронной подписи требуется:

проверить свои данные;

проверить составленное заявление;

подписать его электронной подписью.

Готовый документ поступит на вашу электронную почту в течение ориентировочно 10 минут. Кроме того, его можно скачать в личном кабинете в разделе "Полученные документы".

Проверить актуальность информации в документе можно, сканировав QR-код на нем с помощью приложения "Резерв+".

Важно: в случае изменения каких-либо военно-учетных данных военнообязанному лицу необходимо будет заказать документ повторно. В противном случае он непригоден для использования.

Как получить "Дія.Підпис" Получить "Дія.Підпис" можно также онлайн, для этого нужно: перейти в приложении к меню "Дія.Підпис";

нажать на переключателе "Активировать Дія.Підпис";

подтвердить личность — через проверку по фото;

придумать 5-значный код для "Дія.Підпис". После этого подпись "заработает" — вы сможете подписывать им документы в "Дія".

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