Мобилизация в Украине 2024 — как оформить военно-учетный документ онлайн

Как создать военный билет онлайн без ТЦК — инструкция
В Украине военнообязанные мужчины могут оформить военно-учетный документ (ВУД) не только в ТЦК и СП, но и онлайн, а именно на портале "Дія". Такой документ будет иметь такую же силу, как и бумажный вариант. И также будет содержать все данные из единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
Как именно можно создать военно-учетный документ в приложении "Дія", рассказываем далее в материале со ссылкой на портал "Дія".
Оформление ВУД онлайн — инструкция
Главное условие, позволяющее получить электронный ВУД — военнообязанный состоит на военном учете и обновил свои военно-учетные данные. Таким образом, его актуальные данные будут содержаться в реестре призывников, военнообязанных и резервистов и "подтянутся" в "Дія".
Для того чтобы начать процесс оформления ВУД онлайн, необходимо:
- зайти на портал "Дія";
- в верхнем левом углу нажать на "Каталог услуг";
- из услуг для граждан выбрать "Справки и выписки";
- перейти к разделу "Военно-учетный документ".
Далее лицо должно нажать "Подать заявление". Чтобы продолжить, необходимо подтвердить свое лицо одним из способов:
- Ваnk ID;
- "Дія.Підпис";
- файловый ключ;
- аппаратный ключ.
Сделать это не сложно, если следовать соответствующим инструкциям.
После регистрации или авторизации в кабинете гражданина с помощью электронной подписи требуется:
- проверить свои данные;
- проверить составленное заявление;
- подписать его электронной подписью.
Готовый документ поступит на вашу электронную почту в течение ориентировочно 10 минут. Кроме того, его можно скачать в личном кабинете в разделе "Полученные документы".
Проверить актуальность информации в документе можно, сканировав QR-код на нем с помощью приложения "Резерв+".
Важно: в случае изменения каких-либо военно-учетных данных военнообязанному лицу необходимо будет заказать документ повторно. В противном случае он непригоден для использования.
Как получить "Дія.Підпис"
Получить "Дія.Підпис" можно также онлайн, для этого нужно:
- перейти в приложении к меню "Дія.Підпис";
- нажать на переключателе "Активировать Дія.Підпис";
- подтвердить личность — через проверку по фото;
- придумать 5-значный код для "Дія.Підпис".
После этого подпись "заработает" — вы сможете подписывать им документы в "Дія".
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