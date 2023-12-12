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Як відбирають і готують розвідників в Україні — у ГУР відкрили таємниці

12 грудня 2023 23:33
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Як відбирають та готують українських розвідників — воїн ГУР розповів
Одеські курсанти-розвідники штурмують судно, 2021 рік. Фото: АрміяInform
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України не тільки здобувають важливу інформацію про ворога та його можливі дії, а ще й беруть участь у надскладних операціях, від яких, дуже часто, залежить хід війни. Професія розвідника досить складна як у плані фізичної витривалості, так і моральної. Вона передусім, вимагає від воїна титанічну працю в навчанні, щоденній підготовці й удосконаленні вмінь та навичок. 

Як в Україні проходить відбір та підготовка професійних розвідників, розповів воїн-розвідник з позивним "Саба" в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Сам воїн пов’язав себе із військом ще 2009 року. Бойовий шлях був насичений безліччю карколомних епізодів ― в одному із розвідувальних підрозділів "Саба" воював проти росіян у 2015-2016 роках, а з початком повномасштабного вторгнення росії знову взяв до рук зброю.

Так, спецпризначенець ГУР МО України підкреслив, що до них потрапляють виключно добровольці з високою мотивацією. Боєць має бути фізично та морально витривалим.

Звичайно, перед усім, щоб потрапити до розвідки, ідуть стандартні процедури такі як співбесіди, а також багато перевірок різного роду. Далі особа проходить інтенсивне навчання і лише після приймається рішення, чи може вона стати розвідником.

В комплекс підготовки обов'язково входить плавання, у тому числі плавання із зав'язаними руками та ногами. 

Споряджений воїн зі зв’язаними руками випадає за борт. Його завдання ― опанувати свій страх і діяти, аби зрештою вигребти. Це один з етапів психологічної та фізичної підготовки новобранця, який має намір приєднатись до підрозділу спецпризначення Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Артан".

Також у підрозділі "Артан" існує своєрідний обряд, який демонструє наскільки людина готова до найнебезпечнішої військової справи:

"Це стара практика. Людина сама собі копає яму один метр завглибшки. Чому не глибше? Якщо викопувати глибше, то людину банально може придавити землею. Людина сама собі копає яму, бере записує ті речі, від яких хоче звільнитись. Спалює папірець. Надягає водолазну маску з трубкою і її закопують у землю", ― пояснив "Саба".

Він розповів, що у такому стані людина втрачає контроль над своїм тілом, а кисневе голодування навіює тривожні думки, як от ризик втратити життя. У цей час боєць залежить від своїх товаришів. Таким чином воїни вчаться довіряти один одному та розуміти, що смерть завжди поруч. 

"Ти готуєшся до того, що логічне завершення нашої діяльності  ― це смерть. Вона завжди поруч. Коли люди готові до цього, вони знають, що вони роблять, навіщо вони це роблять", ― зазначив "Саба".

 

 

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