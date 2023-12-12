Как отбирают и готовят украинских разведчиков — воин ГУР рассказал

Одесские курсанты-разведчики штурмуют судно, 2021 год. Фото: АрміяInform

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины не только добывают важную информацию о враге и его возможных действиях, но и принимают участие в сверхсложных операциях, от которых очень часто зависит ход войны. Профессия разведчика достаточно сложна как в плане физической выносливости, так и моральной. Она прежде всего требует от воина титанического труда в обучении, ежедневной подготовке и совершенствовании умений и навыков.

Как в Украине проходит отбор и подготовка профессиональных разведчиков, рассказал воин-разведчик с позывным "Саба" в интервью "Радио Свобода".

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Сам воин связал себя с войском еще в 2009 году. Боевой путь был насыщен множеством головокружительных эпизодов — в одном из разведывательных подразделений "Саба" воевал против россиян в 2015-2016 годах, а с началом полномасштабного вторжения россии снова взял в руки оружие.

Так, спецназовец ГУР МО Украины подчеркнул, что к ним попадают исключительно добровольцы с высокой мотивацией. Боец должен быть физически и морально вынослив.

Конечно, прежде всего, чтобы попасть в разведку, идут стандартные процедуры, такие как собеседования, а также много проверок разного рода. Далее лицо проходит интенсивное обучение и только после принимается решение, может ли он стать разведчиком.

В комплекс подготовки обязательно входит плавание, включая плавание с завязанными руками и ногами.

Снаряженный воин со связанными руками выпадает за борт. Его задача ― овладеть своим страхом и действовать, чтобы в конце концов выгрести. Это один из этапов психологической и физической подготовки новобранца, который намерен присоединиться к подразделению спецназначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан".

Также в подразделении "Артан" существует своеобразный обряд, который демонстрирует насколько человек готов к самому опасному военному делу:

"Это старая практика. Человек сам себе копает яму один метр в глубину. Почему не глубже? Если выкапывать глубже, то человека банально может придавить землей. Человек сам себе копает яму, берет записывает те вещи, от которых хочет освободиться. Сжигает бумажку. Надевает водолазную маску с трубкой и его закапывают в землю", ― объяснил "Саба".

Он рассказал, что в таком состоянии человек теряет контроль над своим телом, а кислородное голодание внушает тревожные мысли, как риск потерять жизнь. В это время боец зависит от своих товарищей. Таким образом, воины учатся доверять друг другу и понимать, что смерть всегда рядом.

"Ты готовишься к тому, что логическое завершение нашей деятельности — это смерть. Она всегда рядом. Когда люди готовы к этому, они знают, что они делают, зачем они это делают", — отметил "Саба".

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