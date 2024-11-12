Як працює центр рекрутингу та чи співпрацює він з ТЦК

Консультація у Центрі рекрутингу української армії. Фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони Україні запустило проєкт Центру рекрутингу української армії. Він допомагає громадянам, які хочуть долучитися до військ Збройних сил України, знайти бажану військову професію. Цією можливістю можуть скористатися й ті громадяни, хто вже має повістку для уточнення даних.

Як працює Центр рекрутингу української армії та які покрокові дії має зробити доброволець, повідомили у пресслужбі відомства.

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Чим можуть допомогти у Центрі рекрутингу

Рекрутери Центру рекрутингу української армії надають можливість добровольцю ознайомитися з вакансіями та можуть проконсультувати про укладання контракту на проходження військової служби. Також військовозобов'язані мають право обрати бажану частину для мобілізації, сконтактувати з нею чи її представником. Крім того, рекрутери супроводжують добровольця на всіх етапах до призначення на бажану посаду.

Чи потрібно завчасно записуватися до Центру рекрутингу на консультацію

Попередній запис на консультацію не потрібен. Можна скористатися будь-яким центром, проте варто врахувати графік роботи тієї чи іншої установи.

Чи можна отримати консультацію у Центрі рекрутингу анонімно та дистанційно

Громадяни можуть отримати анонімну консультацію та зробити це дистанційно. Зокрема, це можливо зробити за допомогою месенджерів WhatsApp, Telegram та Viber.

Чи можна прийти до ЦР після вручення повістки?

Громадяни можуть скористатися рекрутингом впродовж всього строку до отримання бойової повістки чи мобілізаційного розпорядження. До прикладу, якщо це повістка про виклик до ТЦК для уточнення облікових даних, то це не вплине на можливість рекрутуватися.

Чи співпрацює ЦР з ТЦК після консультації

Центр рекрутингу гарантує анонімність та не співпрацює з ТЦК. Також на першій зустрічі в ЦР необов'язково мати з собою документи.

Звернувся в Центр рекрутингу — що робити далі

Якщо є така потреба, можна прийти на повторну консультацію. Коли громадянин отримує відповіді на всі свої запитання та, наприклад, прийняв рішення доєднатися до лав Сил оборони України, йому варто визначитися з бажаною посадою та підрозділом.

Надалі кандиду потрібно пройти дві співбесіди: перша буде з рекрутером, а друга — з представниками обраної військової частини.

Якщо кандидатуру громадянина затверджують на посаду, в такому випадку має надійти рекомендаційний лист від військової частини, то кандидат йде до ТЦК з пакетом документів для подальшого оформлення. Також обов'язковим є проходження необхідних процедур та комісії ВЛК. Надалі людину направлять на базову загальну військову підготовку, яка триватиме місяць та, за потреби, фахову підготовку. Після завершення підготовки військовослужбовця направляють у частину для подальшого несення служби.

Скільки часу триває підготовка від цивільного до військовослужбовця за рекрутингом

Все залежить від низки чинників, проте в середньому від візиту цивільного до ЦР до повноцінної служби минає від 0,5 до 1,5 місяці.

Які гарантії, що людина потрапить саме в обраний підрозділ

Усе залежатиме від того, чи є цей підрозділ у переліку пріоритетних частин. Якщо він там наявний, то потрапляння рекрутера до обраного підрозділу гарантоване.

Важливо! Кандидат підписує контракт з Міноборони на військову службу, а посада зазначатиметься у рекомендаційному листі, якому він має обов'язково відповідати за всіма вимогами. Втім, гарантувати службу на обраній посаді на постійній основі неможливо, оскільки це війна, а не трудові відносини.

Де подивитися вакансії до війська цивільним

Вакансії розміщують в Силах Оборони України на таких ресурсах: armyinform, lobby x, robota.ua, work.ua, olx. Також можна звернутися до Центру рекрутингу української армії.

Нагадаємо, уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу відповів, чи можуть військовозобов'язаному чоловіку вручити повістку в Центрі рекрутингу.

Також військовий адвокат розповів нюанси щодо мобілізації у самостійно обраний підрозділ.