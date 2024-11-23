Рекрутинг в ВСУ — можно ли передумать и отказаться от мобилизации

Центр рекрутинга украинской армии. Фото: Минобороны Украины

В Украине работает система рекрутинга, которая позволяет гражданам Украины присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины по отзыву на вакансию, отвечающую его навыкам и интересам. Решение о мобилизации в армию психологически сложно, так что сомнения — это естественно. Может ли человек отказаться от мобилизации, когда уже подал документы в рекрутинговый центр?

Ответ на это дали на сайте рекрутинговой системы LobbyX.

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В ведомстве сообщают, что отказаться можно только в том случае, когда непосредственный процесс мобилизации еще не начался.

"На всех этапах отбора и даже после того, как будет принято положительное решение относительно вашей кандидатуры, можно отказаться от мобилизации. После начала непосредственно процесса мобилизации отказаться уже нельзя", — говорится на сайте.

Как долго рассматривают резюме в рекрутинговых центрах

Примерное время рассмотрения заявки отправленного резюме гражданина рассматривают около 2-6 недель. Если подразделение заинтересовалось чьим-то резюме, то лицу позвонят по указанному номеру телефона.

Если опыт, возраст или другие данные не будут соответствовать требованиям должности, лицо получит письмо-отказ. В случае, если не последовало ни одного ответа в течение шести недель, то это означает, что резюме не подошло и кандидатуру отклонили, но это не значит, что лицо не будет мобилизовано в дальнейшем. Речь идет только о рассмотрении заявки на вакансию, которой интересовалось лицо.

В рекрутинговой системе LobbyX рекомендуют не рассчитывать только на одну вакансию и подавать резюме на все вакансии, которые релевантны опыту, состоянию здоровья, пожеланиям человека.

Напомним, в Центре рекрутинга украинской армии объяснили, может ли гражданин, которому уже дали повестку, обратиться к ним и выбрать самостоятельно специальность в армии. Также рекрутеры и инструкторы рассказали, как происходит подготовка граждан, которые никогда не служили в ВСУ, но изъявили желание присоединиться к войскам по системе рекрутинга.