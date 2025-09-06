Як швидко відновити втрачений військовий квиток - покрокові дії

Військовий квиток громадянина України. Фото: "РБК-Україна"

Відновити втрачений військовий квиток неможливо. Але існує реальний варіант із отриманням нового документу взамін втраченого.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Втрачений документ неможливо відновити

Усі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, повинні мати військово-обліковий документ — скажімо, приписне посвідчення чи військовий квиток.

До юристів звернувся громадянин, який втратив військовий квиток.

Чоловік поцікавився, як можна відновити цей документ. На що адвокат Юрій Айвазян відповів йому, що це неможливо.

"Зазвичай ВОД не відновлюється", — підкреслив у відповіді юрист.

Громадянин може отримати новий ВОД

Разом з тим, зазначив Айвазян, громадянин все ж може отримати відповідний документ, який засвідчить його приналежність до військового обліку.

"Замість втраченого видається новий військово-обліковий документ, який містить дані наявні у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів", — підкреслив адвокат.

Для цього, пояснив Юрій Айвазян, треба звернутися до територіального центру комплектування.

