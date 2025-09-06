Как быстро восстановить утраченный военный билет - пошаговые действия

Как восстановить утраченный военный билет
Восстановить утраченный военный билет невозможно. Но существует реальный вариант с получением нового документа взамен утраченного.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Потерянный документ невозможно восстановить
Все граждане Украины, состоящие на воинском учете, должны иметь военно-учетный документ — скажем, приписное удостоверение или военный билет.
К юристам обратился гражданин, который потерял военный билет.
Мужчина поинтересовался, как можно восстановить этот документ. На что адвокат Юрий Айвазян ответил ему, что это невозможно.
"Обычно ВУД не восстанавливается", — подчеркнул в ответе юрист.
Гражданин может получить новый ВУД
Вместе с тем, отметил Айвазян, гражданин все же может получить соответствующий документ, который удостоверит его принадлежность к воинскому учету.
"Вместо утраченного выдается новый военно-учетный документ, который содержит данные имеющиеся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", — подчеркнул адвокат.
Для этого, пояснил Юрий Айвазян, надо обратиться в территориальный центр комплектования.
