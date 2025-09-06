Видео
Как восстановить утраченный военный билет

Дата публикации 6 сентября 2025 12:20
Как быстро восстановить утраченный военный билет - пошаговые действия
Военный билет гражданина Украины. Фото: "РБК-Україна"

Восстановить утраченный военный билет невозможно. Но существует реальный вариант с получением нового документа взамен утраченного.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Потерянный документ невозможно восстановить

Все граждане Украины, состоящие на воинском учете, должны иметь военно-учетный документ — скажем, приписное удостоверение или военный билет.

К юристам обратился гражданин, который потерял военный билет.

Мужчина поинтересовался, как можно восстановить этот документ. На что адвокат Юрий Айвазян ответил ему, что это невозможно.

"Обычно ВУД не восстанавливается", — подчеркнул в ответе юрист.

Гражданин может получить новый ВУД

Вместе с тем, отметил Айвазян, гражданин все же может получить соответствующий документ, который удостоверит его принадлежность к воинскому учету.

"Вместо утраченного выдается новый военно-учетный документ, который содержит данные имеющиеся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", — подчеркнул адвокат.

Для этого, пояснил Юрий Айвазян, надо обратиться в территориальный центр комплектования.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно трудоустроиться, если потерять военный билет.

Добавим, мы сообщали о том, как быстро в территориальном центре комплектования выдают военно-учетный документ.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
