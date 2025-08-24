Працевлаштування без військового квитка- коли це може зробити військовий

Військовий квиток громадянина України. Фото: Фото: "Україна.Інфо"

Для працевлаштування військовозобов’язаному громадянину потрібно мати військово-обліковий документ. При цьому не обов’язково це має бути паперовий військовий квиток.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який хоче влаштуватися на роботу в Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Чоловік пояснив, що його не хочуть брати на роботу, бо він втратив паперовий військово-обліковий документ.

Громадянин поцікавився, чи закономірною є відмова у працевлаштуванні в такій ситуації.

Чи підійде електронний ВОД

"Звичайно підходить. Ви маєте право отримати новий ВОД або в паперовому, або в електронному вигляді", — пояснив у коментарі громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Крім того, наголосив юрист, вимоги Державної служби з надзвичайних ситуацій є некоректними.

"Я взагалі не розумію, навіщо ДСНС саме Ваш військовий квиток, це що воєнізірований орган? Ні, це служба цивільного захисту", — нагадав Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити військовозобов’язаному громадянину, який втратив військово-обліковий документ.

Додамо, ми повідомляли про те, як отримати військовий квиток в Україні, якщо не служив в армії.