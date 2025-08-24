Відео
Головна Мобілізація Втратив військовий квиток — як працевлаштуватися

Втратив військовий квиток — як працевлаштуватися

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 12:20
Працевлаштування без військового квитка- коли це може зробити військовий
Військовий квиток громадянина України. Фото: Фото: "Україна.Інфо"

Для працевлаштування військовозобов’язаному громадянину потрібно мати військово-обліковий документ. При цьому не обов’язково це має бути паперовий військовий квиток.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Працевлаштування, якщо є проблеми з військовим квитком

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який хоче влаштуватися на роботу в Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Чоловік пояснив, що його не хочуть брати на роботу, бо він втратив паперовий військово-обліковий документ.

Громадянин поцікавився, чи закономірною є відмова у працевлаштуванні в такій ситуації.

Чи підійде електронний ВОД

"Звичайно підходить. Ви маєте право отримати новий ВОД або в паперовому, або в електронному вигляді", — пояснив у коментарі громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Крім того, наголосив юрист, вимоги Державної служби з надзвичайних ситуацій є некоректними.

"Я взагалі не розумію, навіщо ДСНС саме Ваш військовий квиток, це що воєнізірований орган? Ні, це служба цивільного захисту", — нагадав Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити військовозобов’язаному громадянину, який втратив військово-обліковий документ.

Додамо, ми повідомляли про те, як отримати військовий квиток в Україні, якщо не служив в армії.

ДСНС військовий квиток військовозобов'язані військово-обліковий документ працевлаштування
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
