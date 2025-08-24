Працевлаштування без військового квитка- коли це може зробити військовий

Втратив військовий квиток — як працевлаштуватися
Для працевлаштування військовозобов’язаному громадянину потрібно мати військово-обліковий документ. При цьому не обов’язково це має бути паперовий військовий квиток.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Працевлаштування, якщо є проблеми з військовим квитком
До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який хоче влаштуватися на роботу в Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Чоловік пояснив, що його не хочуть брати на роботу, бо він втратив паперовий військово-обліковий документ.
Громадянин поцікавився, чи закономірною є відмова у працевлаштуванні в такій ситуації.
Чи підійде електронний ВОД
"Звичайно підходить. Ви маєте право отримати новий ВОД або в паперовому, або в електронному вигляді", — пояснив у коментарі громадянину адвокат Юрій Айвазян.
Крім того, наголосив юрист, вимоги Державної служби з надзвичайних ситуацій є некоректними.
"Я взагалі не розумію, навіщо ДСНС саме Ваш військовий квиток, це що воєнізірований орган? Ні, це служба цивільного захисту", — нагадав Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити військовозобов’язаному громадянину, який втратив військово-обліковий документ.
Додамо, ми повідомляли про те, як отримати військовий квиток в Україні, якщо не служив в армії.
Читайте Новини.LIVE!