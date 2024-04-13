Відпустка військовим за сімейними обставинами — коли можлива та як отримати

Дружина зустрічає військового, залізничний вокзал у Краматорську. Фото: 24 Канал/Михайло Палінчак

Навіть під час повномасштабної війни військові мають право на відпочинок. Крім щорічної відпустки законодавством передбачена відпустка за сімейними обставинами або з інших поважних причин.

Як українським захисникам та захисницям піти у таку відпустку та скільки вона триватиме, пише АрміяInform.

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Перш за все, слід зауважити, що під час дії воєнного стану така відпустка може надаватися терміном до 10 днів, але без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більш ніж дві доби в один кінець. При цьому грошове забезпечення військовослужбовця повністю зберігається.

Законодавство окремо не визначає перелік поважних причин під час дії воєнного стану. Проте, як правило, для надання такої відпустки орієнтуються на п. 9 ст. 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Відповідно до цього документу, наступні обставини є поважними для надання відпустки за сімейними обставинами:

укладення шлюбу;

тяжкий стан здоров’я кровних родичів (батьки, діти, діди, онуки);

смерть рідних по крові, по шлюбу, або інших рідних;

пожежі або інші стихійні лиха, які спіткали сім’ю військовослужбовця;

інші виняткові випадки, коли присутність військовослужбовця в сім’ї необхідна.

Щоб отримати відпустку, військовий повинен:

Написати рапорт безпосередньо на ім’я командира частини. Додати документи (копії, нотаріальні копії), що підтверджують обставини необхідності термінової відпустки за сімейними обставинами. Наприклад, свідоцтво про народження чи смерть, медична довідка тощо (документи додаються у випадку оформлення відпустки за сімейними обставинами).

У військовому рапорті на щорічну основну відпустку чи за сімейними обставинами військовослужбовець обовʼязково має вказати:

ПІБ командира військової частини;

своє звання та ПІБ;

на скільки днів військовий хоче взяти відпустку;

прописати, які документи додаються до рапорту (документи, що підтверджують необхідність надання відпустки за сімейними обставинами);

де будете проводити відпустку (написати адресу);

свій номер телефону;

поставити дату та підпис.

Також у рапорті військовий має вказати, які саме сімейні обставини або поважні причини спонукають його піти в таку відпустку.

Зразок рапорту на відпустку. Скриншот з сайту Міноборони

Звісно, бувають випадки, коли документи, що підтверджують обставини, практично неможливо отримати вчасно. Про складність отримання документів варто зазначити в рапорті.

Варто зауважити, що в українському законодавстві не прописано, скільки разів на рік можна брати відпустку за сімейними обставинами. Можна припустити, що таку відпустку можна отримати більше ніж раз на рік залежно від виникнення сімейних обставин.

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