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Щомісячні премії для бійців ЗСУ — за що нараховують та у якому розмірі

20 березня 2024 22:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Премії військовим ЗСУ — за що нараховують та в якому розмірі
Премії військовослужбовцям Збройних сил України. Колаж Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Для українських військовослужбовців передбачені щомісячні премії. Вони є складовою грошового забезпечення і належать до додаткових видів винагороди військовослужбовців. 

За що нараховують премії військовим та у якому розмірі, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Премії військовим ЗСУ — нарахування

Порядок нарахування премії регламентує розділ 16 наказу Міноборони України № 260 "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

Так, командири військових частин та інших підрозділів ЗСУ мають право щомісяця преміювати військовослужбовців (крім строковиків).

Українські військовослужбовці можуть отримувати премії не менше 10% від посадового окладу. Сума посадового окладу залежить від військового звання військовослужбовця.

Премія виплачується щомісяця на підставі наказу командира підрозділу, який видається до 5 числа кожного місяця, наступного за місяцем преміювання, з урахуванням:

  • військової дисципліни;
  • наявності дисциплінарних стягнень;
  • показників виконання службових обов’язків.

 

Виплати військовим для розв'язання побутових питань: що це та хто має право
Виплати українським військовим. Фото: google.com

Додаткові премії за успішне виконання бойових завдань — що відомо 

Ще у лютому 2024 року у Верховній Раді України було зареєстровано законопроєкт №11012 "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби". 

Відповідно до цього документу, для військовослужбовців хочуть встановити додаткову винагороду/премію за знищену бойову техніку:

  • військовий літак — 500 тисяч грн;
  • військовий корабель — 300-500 тисяч грн;
  • військовий гелікоптер — 300 тисяч грн;
  • САУ/РСЗВ — 200-370 тисяч грн;
  • танк — 200-370 тисяч грн;
  • радіолокаційні системи засобів ППО — 200-370 тисяч грн;
  • ЗРК — 200-370 тисяч грн;
  • крилата та балістична ракети — 100 тисяч грн;
  • засоби РЕР — 30-100 тисяч грн.
  • засіб контрбатарейної боротьби — 30-150 тисяч грн;
  • засіб РЕБ — 30-150 тисяч грн;
  • БПЛА розвідувального типу — 30-100 тисяч грн;
  • БПЛА ударного типу — 30-100 тисяч грн;
  • БМД, БТР, БМП, командно-штабна машина, артилерійська система — 30-100 тисяч грн;
  • інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі — 10-30 тисяч грн;
  • комплекс далекого візуального спостереження — 30 тисяч грн.

Поки що законопроєкт не прийнято. Він лише наданий для ознайомлення. 

Раніше ми писали, коли військового ЗСУ можуть позбавити премії.

Нагадаємо, ми повідомляли, на яку грошову допомогу можуть розраховувати військові у разі поранення, травми чи контузії. 

Також ми інформували, які виплати отримують військовослужбовці, яких вивели поза штат. 

війна
виплати
ЗСУ
премія
військові

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