Отпуск военным по семейным обстоятельствам — когда возможен и как получить

Жена встречает военного, железнодорожный вокзал в Краматорске. Фото: 24 Канал/Михаил Палинчак

Даже во время полномасштабной войны военные имеют право на отдых. Кроме ежегодного отпуска, законодательством предусмотрен отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

Как украинским защитникам и защитницам пойти в такой отпуск и сколько он будет длиться, пишет АрміяInform.

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Прежде всего, следует отметить, что во время действия военного положения такой отпуск может предоставляться сроком до 10 дней, но без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец. При этом денежное довольствие военнослужащего полностью сохраняется.

Законодательство не определяет перечень уважительных причин во время действия военного положения. Однако, как правило, для предоставления такого отпуска ориентируются на п. 9 ст. 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Согласно этому документу, следующие обстоятельства являются уважительными для предоставления отпуска по семейным обстоятельствам:

заключение брака;

тяжелое состояние здоровья кровных родственников (родители, дети, деды, внуки);

смерть родных по крови, по браку или других родных;

пожары или другие стихийные бедствия, постигшие семью военнослужащего;

другие исключительные случаи, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо.

Чтобы получить отпуск, военный должен:

Написать рапорт непосредственно по имени командира части. Добавить документы (копии, нотариальные копии), подтверждающие обстоятельства необходимости срочного отпуска по семейным обстоятельствам. Например, свидетельство о рождении или смерти, медицинская справка и т.д. (документы прилагаются в случае оформления отпуска по семейным обстоятельствам).

В военном рапорте на ежегодный основной отпуск или по семейным обстоятельствам военнослужащий обязательно должен указать:

ФИО командира воинской части;

свое звание и ФИО;

на сколько дней военный хочет взять отпуск;

прописать, какие документы прилагаются к рапорту (документы, подтверждающие необходимость предоставления отпуска по семейным обстоятельствам);

где будете проводить отпуск (написать адрес);

свой номер телефона;

установить дату и подпись.

Также в рапорте военный должен указать, какие именно семейные обстоятельства или уважительные причины побуждают его уйти в такой отпуск.

Образец рапорта на отпуск. Скриншот с сайта Минобороны

Конечно, бывают случаи, когда подтверждающие обстоятельства документы практически невозможно получить вовремя. О сложности получения документов следует отметить в рапорте.

Следует отметить, что в украинском законодательстве не прописано, сколько раз в год можно брать отпуск по семейным обстоятельствам. Можно предположить, что такой отпуск возможно получить более раза в год в зависимости от возникновения семейных обстоятельств.

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