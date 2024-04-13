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Как военному уйти в отпуск по семейным обстоятельствам — правила и инструкция

13 апреля 2024 06:44
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Любомир Кучер
Редактор
Отпуск военным по семейным обстоятельствам — когда возможен и как получить
Жена встречает военного, железнодорожный вокзал в Краматорске. Фото: 24 Канал/Михаил Палинчак
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Даже во время полномасштабной войны военные имеют право на отдых. Кроме ежегодного отпуска, законодательством предусмотрен отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

Как украинским защитникам и защитницам пойти в такой отпуск и сколько он будет длиться, пишет АрміяInform.

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Прежде всего, следует отметить, что во время действия военного положения такой отпуск может предоставляться сроком до 10 дней, но без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец. При этом денежное довольствие военнослужащего полностью сохраняется.

Законодательство не определяет перечень уважительных причин во время действия военного положения. Однако, как правило, для предоставления такого отпуска ориентируются на п. 9 ст. 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Согласно этому документу, следующие обстоятельства являются уважительными для предоставления отпуска по семейным обстоятельствам:

  • заключение брака;
  • тяжелое состояние здоровья кровных родственников (родители, дети, деды, внуки);
  • смерть родных по крови, по браку или других родных;
  • пожары или другие стихийные бедствия, постигшие семью военнослужащего;
  • другие исключительные случаи, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо.

Чтобы получить отпуск, военный должен:

  1. Написать рапорт непосредственно по имени командира части.
  2. Добавить документы (копии, нотариальные копии), подтверждающие обстоятельства необходимости срочного отпуска по семейным обстоятельствам. Например, свидетельство о рождении или смерти, медицинская справка и т.д. (документы прилагаются в случае оформления отпуска по семейным обстоятельствам).

В военном рапорте на ежегодный основной отпуск или по семейным обстоятельствам военнослужащий обязательно должен указать:

  • ФИО командира воинской части;
  • свое звание и ФИО;
  • на сколько дней военный хочет взять отпуск;
  • прописать, какие документы прилагаются к рапорту (документы, подтверждающие необходимость предоставления отпуска по семейным обстоятельствам);
  • где будете проводить отпуск (написать адрес);
  • свой номер телефона;
  • установить дату и подпись.

Также в рапорте военный должен указать, какие именно семейные обстоятельства или уважительные причины побуждают его уйти в такой отпуск.

 

Отпуск военным по семейным обстоятельствам — когда возможен и как получить
Образец рапорта на отпуск. Скриншот с сайта Минобороны

Конечно, бывают случаи, когда подтверждающие обстоятельства документы практически невозможно получить вовремя. О сложности получения документов следует отметить в рапорте.

Следует отметить, что в украинском законодательстве не прописано, сколько раз в год можно брать отпуск по семейным обстоятельствам. Можно предположить, что такой отпуск возможно получить более раза в год в зависимости от возникновения семейных обстоятельств.

Ранее мы рассказывали, как военным оформить помощь при ранении на фронте.

Напомним, мы сообщали, кто из украинских военных имеет право на бесплатное жилье и ремонт.

Также мы информировали, за что насчитывают премии военным и в каком размере.

война
ВСУ
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отпуск
Украина
военные

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