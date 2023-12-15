Як військовозобов'язаній жінці виїхати за кордон — відповідь юриста

Жінка в українській армії. Фото: Facebook/Олена Зеленська

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас не зрозуміло, чи можуть виїхати за кордон жінки, що вчилися на військовій кафедрі та мають офіцерське звання.

Таке питання поставили на сайті з юридичної допомоги Юристи.ua.

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Як військовозобов'язаній жінці виїхати за кордон

Відомо, що дівчина вчилася на військовій кафедрі ще до війни, не була мобілізована, але має військовий квиток старшого лейтенанта.

У юристів запитали, чи є у прикордонників інформація щодо таких жінок та чи зможе вона виїхати з України.

"Цікавить питання щодо можливості виїзду за кордон військовозобов'язаній жінці. Зокрема, цікавить питання, чи є у прикордонників якісь бази в цьому плані чи дівчат особливо не перевіряють? Які були випадки на практиці?", — йдеться на сайті.

Юрист Владислав Дерій зазначив, що ніяких обмежень у виїзді жінок, в тому числі й військовозобов'язаних, поки що в Україні не встановлено.

Він пояснив, що на кордоні у дівчини не будуть перевіряти військово-обліковий документ.

"Державна прикордонна служба України згідно з Законом України "Про Державну прикордонну службу України" не є органом державної влади, який формує або реалізує державну політику з питань здійснення військового обліку осіб", — розповів він.

Водночас юрист адвокат Юрій Айвазян проконсультував, що наразі в Україні немає офіційно затвердженої процедури перевірки документів щодо здобутої спеціальності, професії або перебування на військовому обліку військовозо­бо­в’я­заних жінок, які перетинають державний кордон.

"Обмеження щодо виїзду стосуються тільки чоловіків у віці від 18 до 60 років, а також державних службовців за певними посадами, або певних посадових осіб", — написав він.

Нагадаємо, що нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла, яка останніми тижнями потрапляла у гучні скандали, зробила ще одну несподівану заяву. Вона написала, що жінок також мають мобілізовувати до армії на рівні з чоловіками. На її думку, єдиною можливістю ухилення жінки від мобілізації має бути вагітність.

Також ми писали, що в Україні ще одна категорія військовозобов'язаних зможе отримати відстрочку від призову на військову службу. Їх зможуть призвати виключно за добровільною згодою.