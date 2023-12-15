Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Как военнообязанной женщине выехать за границу — ответ юриста arrow

Как военнообязанной женщине выехать за границу — ответ юриста

15 декабря 2023 11:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Как военнообязанной женщине выехать за границу — ответ юриста
Женщина в украинской армии. Фото: Елена Зеленская
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. В то же время непонятно, могут ли уехать за границу женщины, которые учились на военной кафедре и имеют офицерское звание.

Такой вопрос задали на сайте по юридической помощи Юристы.ua.

Читайте также:

Как военнообязанной женщине уехать за границу

Известно, что девушка училась на военной кафедре до войны, не была мобилизована, но имеет военный билет старшего лейтенанта.

У юристов спросили, есть ли у пограничников информация о таких женщинах и сможет ли она выехать из Украины.

"Интересует вопрос о возможности выезда за границу военнообязанной женщине. В частности, интересует вопрос, есть ли у пограничников какие-то базы в этом плане или девушек особо не проверяют? Какие были случаи на практике?", — говорится на сайте.

Юрист Владислав Дерий отметил, что никаких ограничений в выезде женщин, в том числе и военнообязанных, пока в Украине не установлено.

Он объяснил, что на границе у девушки не будут проверять военно-учетный документ.

"Государственная пограничная служба Украины согласно Закону Украины "О Государственной пограничной службе Украины" не является органом государственной власти, который формирует или реализует государственную политику по вопросам военного учета лиц", — рассказал он.

В то же время юрист адвокат Юрий Айвазян проконсультировал, что в настоящее время в Украине нет официально утвержденной процедуры проверки документов по полученной специальности, профессии или пребыванию на военном учете военнообязанных женщин, пересекающих государственную границу.

"Ограничения по выезду касаются только мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также государственных служащих по определенным должностям или определенным должностным лицам", — написал он.

Напомним, что нардеп от "Слуги народа" Марианна Безугла, которая в последние недели попадала в громкие скандалы, сделала еще одно неожиданное заявление. Она написала, что женщины также должны мобилизовывать в армию наравне с мужчинами. По ее мнению, единственной возможностью уклонения женщины от мобилизации должна быть беременность.

Также мы писали, что на Украине еще одна категория военнообязанных сможет получить отсрочку от призыва на военную службу. Их смогут призвать исключительно по добровольному согласию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

Актуальное по теме