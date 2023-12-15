Как военнообязанной женщине выехать за границу — ответ юриста

Женщина в украинской армии. Фото: Елена Зеленская

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. В то же время непонятно, могут ли уехать за границу женщины, которые учились на военной кафедре и имеют офицерское звание.

Такой вопрос задали на сайте по юридической помощи Юристы.ua.

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Известно, что девушка училась на военной кафедре до войны, не была мобилизована, но имеет военный билет старшего лейтенанта.

У юристов спросили, есть ли у пограничников информация о таких женщинах и сможет ли она выехать из Украины.

"Интересует вопрос о возможности выезда за границу военнообязанной женщине. В частности, интересует вопрос, есть ли у пограничников какие-то базы в этом плане или девушек особо не проверяют? Какие были случаи на практике?", — говорится на сайте.

Юрист Владислав Дерий отметил, что никаких ограничений в выезде женщин, в том числе и военнообязанных, пока в Украине не установлено.

Он объяснил, что на границе у девушки не будут проверять военно-учетный документ.

"Государственная пограничная служба Украины согласно Закону Украины "О Государственной пограничной службе Украины" не является органом государственной власти, который формирует или реализует государственную политику по вопросам военного учета лиц", — рассказал он.

В то же время юрист адвокат Юрий Айвазян проконсультировал, что в настоящее время в Украине нет официально утвержденной процедуры проверки документов по полученной специальности, профессии или пребыванию на военном учете военнообязанных женщин, пересекающих государственную границу.

"Ограничения по выезду касаются только мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также государственных служащих по определенным должностям или определенным должностным лицам", — написал он.

Напомним, что нардеп от "Слуги народа" Марианна Безугла, которая в последние недели попадала в громкие скандалы, сделала еще одно неожиданное заявление. Она написала, что женщины также должны мобилизовывать в армию наравне с мужчинами. По ее мнению, единственной возможностью уклонения женщины от мобилизации должна быть беременность.

Также мы писали, что на Украине еще одна категория военнообязанных сможет получить отсрочку от призыва на военную службу. Их смогут призвать исключительно по добровольному согласию.