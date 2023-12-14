Мобілізація в Україні — новій категорії чоловіків хочуть надати відстрочку

Військовозобов'язаний оновлює дані у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЖОТЦК та СП

В Україні вже майже два роки тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Наразі Верховна Рада серйозно взялася за удосконалення процесів мобілізації та проходження військової служби, працюючи над великим законопроєктом. Так, відомо, що один з пунктів, який включать до документа, надаватиме відстрочку від призову на військову службу ще одній категорії військовозобов'язаних чоловіків.

Про це повідомила народна депутатка від партії "Слуги народу" Мар'яна Безугла у соцмережі Facebook.

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Так, за словами депутатки, відстрочку від проходження військової служби планують запровадити для осіб з третьою групою інвалідності.

Таким чином, саме цю категорію громадян зможуть призвати виключно за добровільною згодою. Також військовослужбовці, які мають інвалідність третьої групи, зможуть звільнитися з лав ЗСУ за власним бажанням.

"Щодо осіб, які мають третю групу інвалідності: додаємо для них відстрочку і право на звільнення в законопроєкт про рекрутинг, мобілізацію та проходження служби. Тобто таку особу зможуть призвати тільки добровільно і можна буде звільнитися за бажанням", — заявила Безугла.

Військовозобов'язаний оновлює дані у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЖОТЦК та СП

Які норми щодо осіб з третьою групою інвалідності діють зараз

Відповідно до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову, а отже мають відстрочку від мобілізації особи, які визнані інвалідами.

Водночас у даній статті закону не вказується група інвалідності, яка володіє таким правом. А тому на практиці особи з третьою групою інвалідності, які визнані ВЛК обмежено придатними, можуть потрапити до війська (відповідно до Додатку №1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого Наказом Міноборони України від 14.08.2008 № 402). Проте, їх не зможуть відправити служити у десантних військах, плавскладі, морській піхоті, у спецспорудах.

Щоб довести своє право на відстрочку, військовозобов'язана особа має подати заяву в довільній формі на імʼя керівника ТЦК та СП з проханням про надання відстрочки на підставі ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" додавши до неї нотаріально засвідчену копію довідки до акту огляду МСЕК (форма первинної облікової документації № 157-1/о).

Щодо військовослужбовців, які отримали статус людини з інвалідністю, то відповідно до ст. 26 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу", сам факт встановлення інвалідності не є підставою для звільнення з військової служби.

Підставою для звільнення є лише постанова ВЛК про визнання непридатним з виключенням з військового обліку. Навіть за наявності інвалідності ВЛК може визнати військовослужбовця/вицю обмежено придатними.

Висновок "обмежено придатний до військової служби" не гарантує, що військовослужбовця\цю не повернуть на фронт. Виносячи таку постанову, ВЛК в індивідуальному порядку вказує, які види служби та роботи протипоказані.

Комісія має враховувати військову спеціальність, займану посаду та вік. При направленні у зону бойових дій мають враховуватись рекомендації, викладені в постанові.

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