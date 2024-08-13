Як чоловікам повернутися в Україну — перелік необхідних документів та правила

В'їзд в Україну громадян України. Фото: УНІАН

Багато військовозобов'язаних громадян України досі перебувають за кордоном. При цьому не всі з них виїхали з країни легально. Це одна з причин, чому українці неохоче вертаються. Хтось боїться покарання, а хтось не знає, що потрібно для повернення.

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Як військовозобов'язаним українським чоловікам повернутися в Україну, які документи мають бути обов'язково, пишемо далі в матеріалі.

Що варто зробити чоловікам перед поверненням в Україну

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 563 від 16 травня 2024 року "Про внесення змін до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", українські чоловіки, які перебувають за кордоном, підлягають військовому обліку точно так само, як і чоловіки в Україні.

Саме тому, перед тим, як повертатися з-за кордону, варто оновити свої військово-облікові дані в додатку Резерв+ або інших базах даних через консульства України.

Які документи мають бути при поверненні в Україну

При перетині кордону прикордонники можуть перевіряти ваші документи та статус військовозобов'язаного. Тому важливо мати всі необхідні документи, да них зокрема належать:

паспорт громадянина України (внутрішній або закордонний);

довідка про взяття на військовий облік або інші документи, що підтверджують статус військовозобов'язаного;

медичні документи (якщо є підстави для звільнення від мобілізації за станом здоров'я);

документи, що підтверджують відстрочку/звільнення від мобілізації (якщо є такі підстави).

Додамо, військовозобов'язаним чоловікам варто звернутися до консульства України в країні перебування для отримання актуальної інформації щодо перетину кордону та вимог для військовозобов'язаних.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Чи каратимуть тих, хто не оновив дані

Якщо громадянин України порушив правила військового обліку чи не оновив дані, то він буде притягнутий до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Розмір штрафу та умови його накладення визначаються законодавством України.

Після повернення в Україну слід особисто з'явитися до міського чи районного ТЦК та СП, щоб стати на військовий облік.

Раніше ми повідомляли, чи штрафуватимуть військовозобов'язаних за кордоном.

Нагадаємо, ми писали, хто з українців зможе виїхати за кордон з 1 серпня 2024 року.

Також ми інформували, на яких підставах військовозобов'язаним чоловікам можуть відмовити у перетині кордону у серпні 2024 року.