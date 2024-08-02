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Виїзд українців за кордон у серпні 2024 — на яких підставах можуть відмовити

2 серпня 2024 20:10
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виїзд чоловіків за кордон 2024 — чому та кому можуть відмовити у серпні
Працівниця ДПСУ перевіряє дані на кордоні. Фото: ДПСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Під час воєнного стану та загальної мобілізації діє заборона на виїзд за кордон для більшості військовозобов'язаних чоловіків. Право мають лише окремі категорії за наявності певних документів, що підтверджують такий дозвіл. Але у серпні 2024 року діятимуть нові більш жорсткі правила. 

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На яких підставах можуть відмовити у перетині кордону у серпні 2024 року, розповідаємо далі в матеріалі.  

Як відомо, виїзд громадян України за межі країни регулює постанова Кабінету міністрів № 57

 

Виїзд чоловіків за кордон 2024 — чому та кому можуть відмовити у серпні
Працівник ДПСУ перевіряє документи на кордоні. Фото: ДПСУ

Підстави для відмови у виїзді за кордон можуть бути наступними:

  • відсутність військово-облікового документа;
  • відомості в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів про подання особи в розшук до Національної поліції.

Представники Держприкордонслужби мають право перевіряти військово-обліковий документ  у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

У разі виявлення таких відомостей у реєстрі на місце викликають співробітника Нацполіції для адміністративного затримання особи та доставлення її до найближчого ТЦК та СП.

Варто також додати, що у військово-облікових документах чоловіків, які мають відстрочку від призову чи виключені з військового обліку за станом здоров’я, повинна бути інформація про отримання такої відстрочки чи виключення з військового обліку або довідка за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 №560.

Раніше ми писали, хто з українців зможе виїхати за кордон з 1 серпня 2024 року. 

Нагадаємо, ми повідомляли, чи штрафуватимуть військовозобов'язаних за кордоном.

Також ми інформували, чи може виїхати за кордон батько, який самостійно виховує неповнолітню дитину.

мобілізація військовозобов'язані ДПСУ виїзд за кордон

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