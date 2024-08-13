Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Как военнообязанным мужчинам возвращаться в Украину — документы и правила arrow

Как военнообязанным мужчинам возвращаться в Украину — документы и правила

13 августа 2024 02:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как мужчинам вернуться в Украину — перечень необходимых документов и правил
Въезд в Украину граждан Украины. Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Многие военнообязанные граждане Украины до сих пор находятся за границей. При этом не все из них выехали из страны легально. Это одна из причин, почему украинцы неохотно возвращаются. Кто боится наказания, а кто не знает, что нужно для возвращения.

Читайте также:

Как военнообязанным украинским мужчинам вернуться в Украину, какие документы должны быть обязательно, пишем в материале.

Что следует сделать мужчинам перед возвращением в Украину

Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 563 от 16 мая 2024 года "О внесении изменений в Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", находящиеся за рубежом украинские мужчины подлежат военному учету точно так же, как и мужчины в Украине.

Именно поэтому, прежде чем возвращаться из-за границы, следует обновить свои военно-учетные данные в приложении Резерв+ или других базах данных через консульства Украины.

Какие документы должны быть при возвращении в Украину

При пересечении границы пограничники могут проверять ваши документы и статус военнообязанных. Поэтому важно иметь все необходимые документы, к ним в частности относятся:

  • паспорт гражданина Украины (внутренний или заграничный);
  • справка о взятии на военный учет или другие документы, подтверждающие статус военнообязанного;
  • медицинские документы (если есть основания для освобождения от мобилизации по состоянию здоровья);
  • документы, подтверждающие отсрочку/освобождение от мобилизации (если есть основания).

Добавим, военнообязанным мужчинам следует обратиться в консульство Украины в стране пребывания для получения актуальной информации о пересечении границы и требований для военнообязанных.

 

Как военнообязанным мужчинам возвращаться в Украину — документы и правила
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Будут ли наказывать тех, кто не обновил данные

Если гражданин Украины нарушил правила военного учета или не обновил данные, он будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Размер штрафа и его наложения определяются законодательством Украины.

После возвращения в Украину следует лично явиться в городской или районный ТЦК и СП, чтобы стать на военный учет.

Ранее мы сообщали, будут ли штрафовать военнообязанных за границей.

Напомним, мы писали, кто из украинцев сможет выехать за границу с 1 августа 2024 года.

Также мы информировали, на каких основаниях военнообязанным мужчинам могут отказать в пересечении границы в августе 2024 года.

война граница мобилизация документы военнообязанные ГПСУ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:54 Россияне перебрасывают войска с юга Украины на Курское направление — ОСУВ "Таврия"

03:46 В Черниговской ОВА раскрыли подробности последствий атаки БпЛА на область

03:25 "Азову" нужны пилоты FPV-дронов — новая вакансия полка

обновлено:

03:14 Над Киевом и областью снова нависла опасность — какая угроза для столицы

02:30 Как военнообязанным мужчинам возвращаться в Украину — документы и правила

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

02:18 Масштабный пожар в Екатеринбурге после сильных взрывов — кадры с места возгорания

02:17 Когда педагог со статусом "ограниченно годный" должен пройти ВВК

01:46 Бюджетных мест больше, чем абитуриентов — в МОН заявили о недоборе на престижные специальности

Text

01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

01:32 В Житомирской области мужчина ударил работника ТЦК во время вручения повестки — как его наказал суд

03:54 Россияне перебрасывают войска с юга Украины на Курское направление — ОСУВ "Таврия"

03:46 В Черниговской ОВА раскрыли подробности последствий атаки БпЛА на область

03:25 "Азову" нужны пилоты FPV-дронов — новая вакансия полка

обновлено:

03:14 Над Киевом и областью снова нависла опасность — какая угроза для столицы

02:30 Как военнообязанным мужчинам возвращаться в Украину — документы и правила

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

02:18 Масштабный пожар в Екатеринбурге после сильных взрывов — кадры с места возгорания

02:17 Когда педагог со статусом "ограниченно годный" должен пройти ВВК

01:46 Бюджетных мест больше, чем абитуриентов — в МОН заявили о недоборе на престижные специальности

01:32 В Житомирской области мужчина ударил работника ТЦК во время вручения повестки — как его наказал суд

01:23 Украина снова удивила мир — министр молодежи и спорта сделал заявление по результатам Олимпиады-2024

Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

Text

01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

12 августа 2024
Text

21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

Text

17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

Text

17:50 Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокомментировал движение техники в Беларуси — какая угроза для Украины

Text

15:45 Нардеп объяснил, кто виноват в назначении взяточников на государственные должности

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:00 Россия перебрасывает силы под Курск, угрозы Лукашенко и пожар на ЗАЭС — эфир День.LIVE

Text

11:06 Эксперт объяснил, почему увеличение налогов не помогут пополнить госбюджет Украины

Text

08:00 Пленные кадыровцы в Курске и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

11 августа 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвал вероятную цель наступления на Курскую область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы