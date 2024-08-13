Как мужчинам вернуться в Украину — перечень необходимых документов и правил

Въезд в Украину граждан Украины. Фото: УНИАН

Многие военнообязанные граждане Украины до сих пор находятся за границей. При этом не все из них выехали из страны легально. Это одна из причин, почему украинцы неохотно возвращаются. Кто боится наказания, а кто не знает, что нужно для возвращения.

Читайте также:

Как военнообязанным украинским мужчинам вернуться в Украину, какие документы должны быть обязательно, пишем в материале.

Что следует сделать мужчинам перед возвращением в Украину

Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 563 от 16 мая 2024 года "О внесении изменений в Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", находящиеся за рубежом украинские мужчины подлежат военному учету точно так же, как и мужчины в Украине.

Именно поэтому, прежде чем возвращаться из-за границы, следует обновить свои военно-учетные данные в приложении Резерв+ или других базах данных через консульства Украины.

Какие документы должны быть при возвращении в Украину

При пересечении границы пограничники могут проверять ваши документы и статус военнообязанных. Поэтому важно иметь все необходимые документы, к ним в частности относятся:

паспорт гражданина Украины (внутренний или заграничный);

справка о взятии на военный учет или другие документы, подтверждающие статус военнообязанного;

медицинские документы (если есть основания для освобождения от мобилизации по состоянию здоровья);

документы, подтверждающие отсрочку/освобождение от мобилизации (если есть основания).

Добавим, военнообязанным мужчинам следует обратиться в консульство Украины в стране пребывания для получения актуальной информации о пересечении границы и требований для военнообязанных.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Будут ли наказывать тех, кто не обновил данные

Если гражданин Украины нарушил правила военного учета или не обновил данные, он будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Размер штрафа и его наложения определяются законодательством Украины.

После возвращения в Украину следует лично явиться в городской или районный ТЦК и СП, чтобы стать на военный учет.

Ранее мы сообщали, будут ли штрафовать военнообязанных за границей.

Напомним, мы писали, кто из украинцев сможет выехать за границу с 1 августа 2024 года.

Также мы информировали, на каких основаниях военнообязанным мужчинам могут отказать в пересечении границы в августе 2024 года.