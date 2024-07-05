Мобилизация в Украине 2024 — как узнать, что ТЦК выписал вам штраф

Военнообязанный обновляет данные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП

За нарушение правил военного учета и несоблюдение общих правил мобилизации во время действия военного положения в Украине предусмотрена административная ответственность. Военнообязанным мужчинам может грозить штраф от 17 тыс. грн. Однако случаются нередкие случаи, когда граждане даже не знают, что к ним применили штрафные санкции.

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Какие способы узнать о штрафах от ТЦК

Так, по словам правоведа, есть три варианта, как можно проверить применение санкционных механизмов:

1. Личное прибытие в ТЦК и СП

Вам нужно прийти именно в свой ТЦК, где вы стоите на военном учете. Сотрудники территориального центра должны проинформировать, был ли наложен штраф. Если да, то согласно нормам КУоАП они обязаны предоставить копию постановления о привлечении к административной ответственности.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

2. Проверка Реестра исполнительных производств

Реестр исполнительных производств — автоматизированная система данных, доступная для использования и работы в электронном варианте. Для того чтобы воспользоваться его функциями, не нужно проходить процесс регистрации, а вся отображаемая информация является актуальной на момент запроса.

3. Проверка в приложении "Дія"

Это один из самых простых способов проверить наличие открытого исполнительного производства. Для этого необходимо:

перейти в раздел Сервисы;

выбрать раздел исполнительного производства;

если производство будет открыто частным или государственным исполнителем, то приложение его отразит.

Дія на телефоне. Фото: diia.gov.ua

Что делать, если у вас есть штраф от ТЦК

Прежде всего следует узнать, за какие именно действия ТЦК привлекли вас к админответственности. Если вы своевременно обновили данные, не игнорировали повестки, вы имеете право обжаловать штраф. Однако на это есть 10 дней с момента вынесения постановления о привлечении лица к админответственности.

Если такой срок пропущен, то также необходимо подать в судебную инстанцию заявление о возобновлении срока обжалования постановления. Обратиться можно в судебную инстанцию по месту регистрации или по месту нахождения ТЦК и СП.

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