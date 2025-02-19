Виїзд з України чоловіків з другою групою інвалідності — які документи потрібні

Прикордонниця перевіряє документи у чоловіка. Фото: ДПСУ

В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації діють обмеження на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак особи, які мають інвалідність І, II або III групи мають право на відстрочку, а тому можуть виїхати з країни. Проте, є нюанси, які слід враховувати.

Як чоловікам з II групою інвалідності виїхати за кордон та які для цього потрібні документи, пише "24 Канал".

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Відповідно до пункту 2 "Правил перетинання державного кордону", громадянам України, які мають інвалідність, дозволено перетинати кордон під час дії надзвичайного або воєнного стану. Це стосується усіх незалежно від групи. Проте, особа повинна мати відповідні документи для підтвердження статусу.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Так, чоловік з інвалідністю, який збирається виїхати з України, повинен підготувати наступний пакет документів:

паспорт громадянина України;

закордонний паспорт;

дійсний військово-обліковий документ;

посвідчення інвалідності від пенсійного фонду або від соціального захисту (якщо немає стажу роботи в пенсійному), або довідку для отримання пільг людям з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Якщо наявні всі необхідні документи особа може перетинати кордон необмежену кількість разів. При цьому важливо розуміти, що рішення про пропуск особи завжди приймають працівники Державної прикордонної служби України.

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