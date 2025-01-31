Виїзд чоловіків за кордон 2025 — хто має право з 1 лютого, підстави та документи

У чоловіка перевіряють документи на кордоні. Фото: ДПСУ

Через війну, яку розпочала країна-агресорка Росія, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період діє заборона на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років. Проте є низка винятків з правил, які дозволяють законно перетнути кордон.

Хто з чоловіків має право виїхати з України під час воєнного стану в лютому 2025 року, розповідаємо далі у матеріалі.

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Як відомо, заборона виїзду за кордон для чоловіків була закріплена ще на початку повномасштабної війни указом президента № 64/2022.

Водночас постанова Кабінету Міністрів України № 57 містить підстави та перелік документів (до прикладу, це можуть бути медичні документи, дозволи від профільних органів, установ та організацій тощо), за наявності яких чоловіки можуть перетнути кордон. Громадяни зобов'язані пред'явити їх на кордоні на вимогу співробітників Держприкордонслужби.

Крім того, незалежно від підстави, яка дозволяє чоловіку виїхати з країни, із собою він обов'язково повинен мати військово-обліковий документ — паперовий чи електронний.

У військово-облікових документах осіб, які виїжджають на підставі відстрочки від мобілізації, має бути відповідна відмітка.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Хто має право на виїзд за кордон у лютому 2025 року

Виїхати з України з 1 лютого 2025 року можуть такі категорії громадян:

виключені з військового обліку за станом здоров'я (має бути відповідна відмітка у військово-обліковому документі);

особи з інвалідністю, незалежно від групи;

багатодітні батьки (від трьох і більше дітей до 18 років та відсутність боргів за аліменти);

батьки дітей з інвалідністю — незалежно від кількості дітей;

батьки-одинаки;

чоловіки, що супроводжують членів родини з інвалідністю I чи II групи (на визначений термін);

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за кордон

студенти віком 18-22 років, які їдуть на стажування на один семестр;

військовослужбовці віком 18-25 років, які завершили службу за контрактом;

родичі загиблих чи зниклих безвісти на війні;

заброньовані особи, які виїжджають у відрядження;

водії, які здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги для потреб військових, а також цивільних громадян.

Варто зауважити, що цей список не є вичерпним, перелік усіх військовозобов'язаних осіб, які не підлягають мобілізації, а отже можуть виїхати за межі держави, міститься у ст. 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".

Також додамо, що вільно виїжджати з країни мають право юнаки до 18 та чоловіки у віці 60+ років.

Раніше ми повідомляли, хто з хлопців до 25 років може виїхати з України 2025 року.

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