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Как выехать из Украины мужчинам с инвалидностью II группы — нюанс

19 февраля 2025 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Выезд из Украины мужчин со второй группой инвалидности — какие документы нужны
Пограничница проверяет документы у мужчины. Фото: ГПСУ
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине во время военного положения и всеобщей мобилизации действуют ограничения на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако лица, имеющие инвалидность I, II или III группы имеют право на отсрочку, а потому могут выехать из страны. Однако, есть нюансы, которые следует учитывать.

Как мужчинам со II группой инвалидности выехать за границу и какие для этого нужны документы, пишет "24 Канал".

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Выезд из Украины мужчины с инвалидностью II группы — какие документы нужны

В соответствии с пунктом 2 "Правил пересечения государственной границы", гражданам Украины, которые имеют инвалидность, разрешено пересекать границу во время действия чрезвычайного или военного положения. Это касается всех независимо от группы. Однако лицо должно иметь соответствующие документы для подтверждения статуса.

 

Виїзд з України чоловіка з інвалідністю II групи — які документи потрібні
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Так, мужчина с инвалидностью, который собирается выехать из Украины, должен подготовить следующий пакет документов:

  • паспорт гражданина Украины;
  • заграничный паспорт;
  • действительный военно-учетный документ;
  • удостоверение инвалидности от пенсионного фонда или от социальной защиты (если нет стажа работы в пенсионном), или справку для получения льгот людям с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь.

Если имеются все необходимые документы лицо может пересекать границу неограниченное количество раз. При этом важно понимать, что решение о пропуске лица всегда принимают работники Государственной пограничной службы Украины.

Ранее мы писали, как выехать за границу забронированным украинцам.

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