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Головна Мобілізація Як законно відмовитись від мобілізації — порада адвоката

Як законно відмовитись від мобілізації — порада адвоката

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 01:30
Адвокат повідомила, на яких легальних підставах можна відмовитись від мобілізації
Військовозобов'язаний у ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Відповідно до українського законодавства, можливість легально відмовитися від мобілізації залежить від наявності підстав для відстрочки. Всі вони визначених законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", або оформленого бронювання на робочому місці.

Про нюанси законної можливості відмовитись від мобілізації розповіла РБК-Україна адвокат Катерина Аніщенко.

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Катерина Аніщенко зазначила, що категорії осіб, які мають право на відстрочку, чітко прописані в статті 23 згаданого закону.

До них належать:

  • особи, які перебувають під бронюванням на період мобілізації та воєнного часу;
  • чоловіки та жінки, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років;
  • особи з інвалідністю або ті, хто має на утриманні неповнолітніх дітей з інвалідністю.

Крім того, від мобілізації звільняються особи, визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я та виключені з військового обліку. Жінки не підлягають примусовій мобілізації й можуть вступити на військову службу лише добровільно.

Важливо пам'ятати, зазначає адвокат, що право на відстрочку та належно оформлена відстрочка — це різні юридичні статуси.

Наявність права на відстрочку не гарантує захисту від мобілізації, якщо воно не було офіційно зареєстровано. Катерина Аніщенко закликала громадян користуватися своїм законним правом на відстрочку та легалізувати його шляхом належного оформлення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна оформити відстрочку від мобілізації, якщо в особи, за якою здійснюється догляд, є родичі-іноземці.

Додамо, ми повідомляли про те, чи впливає на оформлення відстрочки для догляду пенсійний вік батьків.

ЗСУ мобілізація бронювання відстрочка ТЦК та СП
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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