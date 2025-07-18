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Главная Мобилизация Как законно отказаться от мобилизации — совет адвоката

Как законно отказаться от мобилизации — совет адвоката

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 01:30
Адвокат сообщила, на каких легальных основаниях можно отказаться от мобилизации
Военнообязанный в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Согласно украинскому законодательству, возможность легально отказаться от мобилизации зависит от наличия оснований для отсрочки. Все они определены законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", или оформленного бронирования на рабочем месте.

О нюансах законной возможности отказаться от мобилизации рассказала РБК-Украина адвокат Екатерина Анищенко.

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Екатерина Анищенко отметила, что категории лиц, которые имеют право на отсрочку, четко прописаны в статье 23 упомянутого закона.

К ним относятся:

  • лица, находящиеся под бронированием на период мобилизации и военного времени;
  • мужчины и женщины, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет;
  • лица с инвалидностью или те, кто имеет на иждивении несовершеннолетних детей с инвалидностью.

Кроме того, от мобилизации освобождаются лица, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья и исключенные с воинского учета. Женщины не подлежат принудительной мобилизации и могут поступить на военную службу только добровольно.

Важно помнить, отмечает адвокат, что право на отсрочку и должным образом оформленная отсрочка — это разные юридические статусы.

Наличие права на отсрочку не гарантирует защиты от мобилизации, если оно не было официально зарегистрировано. Екатерина Анищенко призвала граждан пользоваться своим законным правом на отсрочку и легализовать его путем надлежащего оформления.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли оформить отсрочку от мобилизации, если у лица, за которым осуществляется уход, есть родственники-иностранцы.

Добавим, мы сообщали о том, влияет ли на оформление отсрочки для ухода пенсионный возраст родителей.

ВСУ мобилизация бронирование отсрочка ТЦК и СП
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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