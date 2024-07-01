Мобілізація в Україні 2024 — як законно відмовитися від примусової ВЛК

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей особливий період військовозобов'язані чоловіки повинні стояни на військовому обліку та оновити свої військово-облікові дані. За невиконання цих правил громадян можуть затримати працівники поліції та доставити до ТЦК та СП. Вже на місці чоловіка можуть змушувати пройти ВЛК.

Проте, є законні підстави, які дозволяють відмовитися від негайного проходження медогляду. Деталі розповів адвокат Роман Сімутін у своєму YouTube-каналі.

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Так, за словами правозахисника, процедура проходження військово-лікарської комісії чітко прописана у наказі Міноборони від 14 серпня 2008 року №402. Цей документ унеможливлює відмову від проходження медичної комісії.

Проте, якщо вас змушують пройти медогляд тут і зараз, коли у вас немає при собі відповідних медичних документів, висновків, результатів аналізів, ви маєте право заявити про відмову виконувати незаконні розпорядження.

Натомість висловити згоду на проходження ВЛК у спосіб, визначений законом та запропонувати виписати вам направлення на ВЛК на іншу дату для отримання виписки з амбулаторної книжки та лікарських висновків.

Також адвокат зазначає, що до особової справи окремою заявою слід в обов'язковому порядку додати всі лікарські виписки та висновки з амбулаторної картки. Всі ці документи передаються комісії.

Без виписок та висновків з лікарень та амбулаторної книжки людина не може повноцінно пройти ВЛК, адже комісія не ставить діагнозів, а лише дає експертну оцінку стану особи та порушень функцій організму. Тобто придатність визначають саме за поданими діагнозами або при додатковому обстеженні, якщо направила сама ВЛК.

Якщо справу на ВЛК не передали, перед проходженням огляду у профільного лікаря щодо захворювання слід повідомити про наявність проблеми, показати виписку та вказати, що долучено всі документи до особової справи.

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: armyinform.com.ua

Що потрібно зробити перед проходженням ВЛК

Перед оглядом ВЛК військовозобов’язані повинні пройти низку обстежень у лікарнях:

рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки;

загальний аналіз крові та дослідження сечі;

визначення групи крові та резус-належності (людям, у яких немає відповідної відмітки у військовому квитку);

Електрокардіографію (ЕКГ).

Також військовозобов'язані мають здати аналіз на:

ВІЛ;

гепатити;

сифіліс.

Якщо вік військовозобов’язаного 40+, крім цих процедур йому також проводять:

вимір внутрішньоочного тиску;

дослідження крові на цукор.

Максимальний час для проходження військово-лікарської комісії нині становить 14 днів.

Військовозобов'язаний проходить військову медкомісію. Фото: КОТЦК та СП/Facebook

Як карають за відмову від проходження ВЛК

Як пояснив Роман Сімутін, за звичайну відмову проходити ВЛК військовозобов'язаного можуть притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 210-1 Кодексу про адмінправопорушення з накладенням штрафу 17 тис. грн та зобов'язанням відпустити.

Якщо буде доведено, що військовозобов'язаний не проходить ВЛК з метою ухилення, йому загрожує кримінальна відповідальність.

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