Мобилизация в Украине 2024 — как законно отказаться от принудительной ВВК

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины должны стоять на военном учете и обновить свои военно-учетные данные. За невыполнение этих правил граждан могут задержать сотрудники полиции и доставить в ТЦК и СП. Уже на месте мужчины могут вынуждать пройти ВВК.

Однако есть законные основания, которые позволяют отказаться от немедленного прохождения медосмотра. Подробности рассказал адвокат Роман Симутин в своем YouTube-канале.

Читайте также:

Как отказаться от ВВК, которую заставляют пройти немедленно

Так, по словам правозащитника, процедура прохождения военно-врачебной комиссии четко прописана в приказе Минобороны от 14 августа 2008 года №402. Этот документ делает невозможным отказ от прохождения медицинской комиссии.

Однако, если вас заставляют пройти медосмотр здесь и сейчас, когда у вас нет соответствующих медицинских документов, выводов, результатов анализов, вы вправе заявить об отказе выполнять незаконные распоряжения.

Взамен выразить согласие на прохождение ВВК способом, определенным законом и предложить выписать вам направление на ВВК на другую дату для получения выписки из амбулаторной книги и лекарственных выводов.

Также адвокат отмечает, что к личному делу отдельным заявлением следует в обязательном порядке добавить все врачебные выписки и выводы с амбулаторной картой. Все эти документы передаются комиссии.

Без выписок и выводов из больниц и амбулаторной книги человек не может полноценно пройти ВВК, ведь комиссия не ставит диагнозов, а только дает экспертную оценку состояния лица и нарушений функций организма. То есть пригодность определяют именно по имеющихся диагнозам или при дополнительном обследовании, если направила сама ВВК.

Если дело на ВВК не передали, перед прохождением осмотра у профильного врача по заболеванию следует сообщить о наличии проблемы, показать выписку и указать, что все документы приобщены к личному делу.

Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: armyinform.com.ua

Что нужно сделать перед прохождением ВВК

Перед осмотром ВВК военнообязанные должны пройти ряд обследований в больницах:

рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;

общий анализ крови и исследование мочи;

определение группы крови и резус-принадлежности (людям, у которых нет соответствующей отметки в военном билете);

Электрокардиография (ЭКГ).

Также военнообязанные должны сдать анализ на:

ВИЧ;

гепатиты;

сифилис.

Если возраст военнообязанного 40+, кроме этих процедур, ему также проводят:

измерение внутриглазного давления;

исследование крови на сахар.

Максимальное время для прохождения военно-врачебной комиссии в настоящее время составляет 14 дней.

Военнообязанный проходит военную медкомиссию. Фото: КОТЦК и СП/Facebook

Как наказывают за отказ от прохождения ВВК

Как пояснил Роман Симутин, за обычный отказ проходить ВВК военнообязанного могут привлечь к административной ответственности по ст. 210-1 Кодекса об админправонарушениях с наложением штрафа 17 тыс. грн и обязательством отпустить.

Если будет доказано, что военнообязанный не проходит ВВК с целью уклонения, ему грозит уголовная ответственность.

Ранее мы писали, при каких условиях результат ВВК можно считать недействительным.

Напомним, мы информировали, какие существуют основания для обжалования военно-врачебной комиссии.

Также мы сообщали, как работает электронное направление на ВВК через Резерв+.