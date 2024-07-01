Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Как законно отказаться от ВВК, которую принуждают пройти немедленно — совет адвоката arrow

Как законно отказаться от ВВК, которую принуждают пройти немедленно — совет адвоката

1 июля 2024 21:43
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — как законно отказаться от принудительной ВВК
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины должны стоять на военном учете и обновить свои военно-учетные данные. За невыполнение этих правил граждан могут задержать сотрудники полиции и доставить в ТЦК и СП. Уже на месте мужчины могут вынуждать пройти ВВК.

Однако есть законные основания, которые позволяют отказаться от немедленного прохождения медосмотра. Подробности рассказал адвокат Роман Симутин в своем YouTube-канале.

Читайте также:

Как отказаться от ВВК, которую заставляют пройти немедленно

Так, по словам правозащитника, процедура прохождения военно-врачебной комиссии четко прописана в приказе Минобороны от 14 августа 2008 года №402. Этот документ делает невозможным отказ от прохождения медицинской комиссии.

Однако, если вас заставляют пройти медосмотр здесь и сейчас, когда у вас нет соответствующих медицинских документов, выводов, результатов анализов, вы вправе заявить об отказе выполнять незаконные распоряжения.

Взамен выразить согласие на прохождение ВВК способом, определенным законом и предложить выписать вам направление на ВВК на другую дату для получения выписки из амбулаторной книги и лекарственных выводов.

Также адвокат отмечает, что к личному делу отдельным заявлением следует в обязательном порядке добавить все врачебные выписки и выводы с амбулаторной картой. Все эти документы передаются комиссии.

Без выписок и выводов из больниц и амбулаторной книги человек не может полноценно пройти ВВК, ведь комиссия не ставит диагнозов, а только дает экспертную оценку состояния лица и нарушений функций организма. То есть пригодность определяют именно по имеющихся диагнозам или при дополнительном обследовании, если направила сама ВВК.

Если дело на ВВК не передали, перед прохождением осмотра у профильного врача по заболеванию следует сообщить о наличии проблемы, показать выписку и указать, что все документы приобщены к личному делу.

 

Как отказаться от ВЛК, которую заставляют пройти немедленно
Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: armyinform.com.ua

Что нужно сделать перед прохождением ВВК

Перед осмотром ВВК военнообязанные должны пройти ряд обследований в больницах:

  • рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;
  • общий анализ крови и исследование мочи;
  • определение группы крови и резус-принадлежности (людям, у которых нет соответствующей отметки в военном билете);
  • Электрокардиография (ЭКГ).

Также военнообязанные должны сдать анализ на:

  • ВИЧ;
  • гепатиты;
  • сифилис.

Если возраст военнообязанного 40+, кроме этих процедур, ему также проводят:

  • измерение внутриглазного давления;
  • исследование крови на сахар.

Максимальное время для прохождения военно-врачебной комиссии в настоящее время составляет 14 дней.

 

Что нужно сделать перед прохождением ВЛК
Военнообязанный проходит военную медкомиссию. Фото: КОТЦК и СП/Facebook

Как наказывают за отказ от прохождения ВВК

Как пояснил Роман Симутин, за обычный отказ проходить ВВК военнообязанного могут привлечь к административной ответственности по ст. 210-1 Кодекса об админправонарушениях с наложением штрафа 17 тыс. грн и обязательством отпустить.

Если будет доказано, что военнообязанный не проходит ВВК с целью уклонения, ему грозит уголовная ответственность.

 

Ранее мы писали, при каких условиях результат ВВК можно считать недействительным.

Напомним, мы информировали, какие существуют основания для обжалования военно-врачебной комиссии.

Также мы сообщали, как работает электронное направление на ВВК через Резерв+.

мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно