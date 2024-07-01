Мобилизация в Украине 2024 — как законно отказаться от принудительной ВВК

Как законно отказаться от ВВК, которую принуждают пройти немедленно — совет адвоката
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины должны стоять на военном учете и обновить свои военно-учетные данные. За невыполнение этих правил граждан могут задержать сотрудники полиции и доставить в ТЦК и СП. Уже на месте мужчины могут вынуждать пройти ВВК.
Однако есть законные основания, которые позволяют отказаться от немедленного прохождения медосмотра. Подробности рассказал адвокат Роман Симутин в своем YouTube-канале.
Как отказаться от ВВК, которую заставляют пройти немедленно
Так, по словам правозащитника, процедура прохождения военно-врачебной комиссии четко прописана в приказе Минобороны от 14 августа 2008 года №402. Этот документ делает невозможным отказ от прохождения медицинской комиссии.
Однако, если вас заставляют пройти медосмотр здесь и сейчас, когда у вас нет соответствующих медицинских документов, выводов, результатов анализов, вы вправе заявить об отказе выполнять незаконные распоряжения.
Взамен выразить согласие на прохождение ВВК способом, определенным законом и предложить выписать вам направление на ВВК на другую дату для получения выписки из амбулаторной книги и лекарственных выводов.
Также адвокат отмечает, что к личному делу отдельным заявлением следует в обязательном порядке добавить все врачебные выписки и выводы с амбулаторной картой. Все эти документы передаются комиссии.
Без выписок и выводов из больниц и амбулаторной книги человек не может полноценно пройти ВВК, ведь комиссия не ставит диагнозов, а только дает экспертную оценку состояния лица и нарушений функций организма. То есть пригодность определяют именно по имеющихся диагнозам или при дополнительном обследовании, если направила сама ВВК.
Если дело на ВВК не передали, перед прохождением осмотра у профильного врача по заболеванию следует сообщить о наличии проблемы, показать выписку и указать, что все документы приобщены к личному делу.
Что нужно сделать перед прохождением ВВК
Перед осмотром ВВК военнообязанные должны пройти ряд обследований в больницах:
- рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;
- общий анализ крови и исследование мочи;
- определение группы крови и резус-принадлежности (людям, у которых нет соответствующей отметки в военном билете);
- Электрокардиография (ЭКГ).
Также военнообязанные должны сдать анализ на:
- ВИЧ;
- гепатиты;
- сифилис.
Если возраст военнообязанного 40+, кроме этих процедур, ему также проводят:
- измерение внутриглазного давления;
- исследование крови на сахар.
Максимальное время для прохождения военно-врачебной комиссии в настоящее время составляет 14 дней.
Как наказывают за отказ от прохождения ВВК
Как пояснил Роман Симутин, за обычный отказ проходить ВВК военнообязанного могут привлечь к административной ответственности по ст. 210-1 Кодекса об админправонарушениях с наложением штрафа 17 тыс. грн и обязательством отпустить.
Если будет доказано, что военнообязанный не проходит ВВК с целью уклонения, ему грозит уголовная ответственность.
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