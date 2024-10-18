Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Як засуджених мобілізують до ЗСУ — важливі умови, етапи та процедури arrow

Як засуджених мобілізують до ЗСУ — важливі умови, етапи та процедури

18 жовтня 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація засуджених в Україні — як відбувається 2024 року, процедура та умови
Мобілізація засуджених в Україні. Ілюстративне фото: Оксана Парафенюк/The Washington Post
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні ще у травні 2024 року було ухвалено закон, який дозволяє окремим категоріям засуджених громадян добровільно мобілізуватися до лав Збройних сил. Але до війська може потрапити далеко не кожен і одного бажання не достатньо. Особа має пройти низку важливих етапів. 

Як саме засуджені громадяни можуть потрапити до ЗСУ, які головні умови та важливі процедури, розповіла заступниця Міністра юстиції України Олена Висоцька в інтерв'ю журналістам NGL.media.

Читайте також:

Так, чиновниця підкреслила, головною передумовою мобілізації є особисте бажання засудженого. Після чого починаються всі інші процеси, в ході яких стає зрозуміло, чи підходить особа для військової служби:

  • підготовка документів;
  • співбесіда з командирами;
  • військово-лікарська комісія;
  • психологічні та фізичні тести.

Процедура мобілізації засуджених в Україні виглядає наступним чином: 

1. Залучення представників військових бригад

Коли у колонії набирається достатня кількість охочих мобілізуватися, до установи запрошують представників військових бригад. Вони розповідають засудженим про особливості служби в армії та умови, проводять особисті співбесіди та відбирають кандидатів, яких готові взяти до себе. 

2. Вибір місця служби

Засуджені мають право самостійно обрати місце своєї служби, на основі інформації, яку надають представники військових частин.

3. Можлива відмова 

У процесі співбесіди командири вирішують, чи підходить їм кандидат. Тож, у деяких випадках засудженому можуть відмовити. У такому разі особа залишається в колонії до моменту, поки її не погодиться взяти інший командир.

 

Мобілізація засуджених в Україні — як відбувається 2024 року, процедура та умови
Засуджені громадяни України, готові приєднатися до ЗСУ. Фото: google.com

4. Клопотання до суду

Клопотання до суду можливе лише після цих етапів:

  • заява засудженого про бажання мобілізуватися;
  • згода адміністрації колонії;
  • успішно пройдена військово-лікарська комісія;
  • згода командира бригади. 

Після цього клопотання про його мобілізацію направляється до суду.

5. Підписання контракту та вишкіл

Після отримання дозволу суду, засуджений відправляється до військової частини для підписання контракту. Після цього починається його військовий вишкіл.

6. Можлива відмова суду

За певних обставин суд може відмовити засудженому у мобілізації до ЗСУ. У такому випадку він продовжить відбувати покарання.

Раніше сержант новоствореного батальйону "Шквал" 5-ї ОШБр з позивним "Чечен" розповів, в чому перевага мобілізації засуджених.

Нагадаємо, ми писали, які умови служби в ЗСУ для засуджених.

Також ми інформували, як проходитиме медогляд засуджених, які бажають служити в ЗСУ.

правила засуджені мобілізація війна закон ЗСУ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:37 Атаку БпЛА на Київ відбивали майже п'ять годин — у КМДА повідомили про наслідки

08:35 Субсидія на дрова, вугілля та газ — умови надання коштів та куди звернутися

08:30 Як засуджених мобілізують до ЗСУ — важливі умови, етапи та процедури

08:15 Магучіх змусила станцювати Львів на джипі — відео

08:03 Чоловік проігнорував повістку від ТЦК, бо мав хворих родичів — що вирішив суд

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

08:00 Допомога від 2000 до 21 000 грн — в Україні стартували нові виплати

Text

08:00 Мобілізація жінок та повернення до ядерної зброї — ефір Ранок.LIVE

07:30 До чого призведе призупининення бронювання в Україні — прогноз екпертів

07:21 Житель Кропивницького підтримував агресію РФ проти України — як його покарав суд

07:01 У ПриватБанку шахраї обходять ліміт на оплату в інтернеті — кому загрожує втрата грошей

08:37 Атаку БпЛА на Київ відбивали майже п'ять годин — у КМДА повідомили про наслідки

08:35 Субсидія на дрова, вугілля та газ — умови надання коштів та куди звернутися

08:30 Як засуджених мобілізують до ЗСУ — важливі умови, етапи та процедури

08:15 Магучіх змусила станцювати Львів на джипі — відео

08:03 Чоловік проігнорував повістку від ТЦК, бо мав хворих родичів — що вирішив суд

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

08:00 Допомога від 2000 до 21 000 грн — в Україні стартували нові виплати

07:30 До чого призведе призупининення бронювання в Україні — прогноз екпертів

07:21 Житель Кропивницького підтримував агресію РФ проти України — як його покарав суд

07:01 У ПриватБанку шахраї обходять ліміт на оплату в інтернеті — кому загрожує втрата грошей

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

Text

08:00 Мобілізація жінок та повернення до ядерної зброї — ефір Ранок.LIVE

Text

03:16 Це цинічно та смішно — боєць ЗСУ висловився про "прокурорів-інвалідів" з Хмельниччини

17 жовтня 2024
Text

23:53 Військовий заявив, що у війні мають взяти участь й жінки та пенсіонери

Text

23:52 Електроенергія в Україні подорожчає — експерт назвав коридор цін

Text

18:43 Нардеп заявив, що велика кількість ухилянтів є провалом держави

Text

17:57 Вступ до НАТО та участь військових КНДР у війні в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Text

13:02 Військові скаржаться на відсутність РЕБів на позиціях піхоти

Text

08:00 Нова дата "Рамштайну" та План перемоги України — ефір Ранок.LIVE

Text

07:26 Кім розповів, що по всій Україні мобільні вогневі групи будуть переформатовані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують