Мобілізація засуджених в Україні — як відбувається 2024 року, процедура та умови

Мобілізація засуджених в Україні. Ілюстративне фото: Оксана Парафенюк/The Washington Post

В Україні ще у травні 2024 року було ухвалено закон, який дозволяє окремим категоріям засуджених громадян добровільно мобілізуватися до лав Збройних сил. Але до війська може потрапити далеко не кожен і одного бажання не достатньо. Особа має пройти низку важливих етапів.

Як саме засуджені громадяни можуть потрапити до ЗСУ, які головні умови та важливі процедури, розповіла заступниця Міністра юстиції України Олена Висоцька в інтерв'ю журналістам NGL.media.

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Так, чиновниця підкреслила, головною передумовою мобілізації є особисте бажання засудженого. Після чого починаються всі інші процеси, в ході яких стає зрозуміло, чи підходить особа для військової служби:

підготовка документів;

співбесіда з командирами;

військово-лікарська комісія;

психологічні та фізичні тести.

Процедура мобілізації засуджених в Україні виглядає наступним чином:

1. Залучення представників військових бригад

Коли у колонії набирається достатня кількість охочих мобілізуватися, до установи запрошують представників військових бригад. Вони розповідають засудженим про особливості служби в армії та умови, проводять особисті співбесіди та відбирають кандидатів, яких готові взяти до себе.

2. Вибір місця служби

Засуджені мають право самостійно обрати місце своєї служби, на основі інформації, яку надають представники військових частин.

3. Можлива відмова

У процесі співбесіди командири вирішують, чи підходить їм кандидат. Тож, у деяких випадках засудженому можуть відмовити. У такому разі особа залишається в колонії до моменту, поки її не погодиться взяти інший командир.

Засуджені громадяни України, готові приєднатися до ЗСУ. Фото: google.com

4. Клопотання до суду

Клопотання до суду можливе лише після цих етапів:

заява засудженого про бажання мобілізуватися;

згода адміністрації колонії;

успішно пройдена військово-лікарська комісія;

згода командира бригади.

Після цього клопотання про його мобілізацію направляється до суду.

5. Підписання контракту та вишкіл

Після отримання дозволу суду, засуджений відправляється до військової частини для підписання контракту. Після цього починається його військовий вишкіл.

6. Можлива відмова суду

За певних обставин суд може відмовити засудженому у мобілізації до ЗСУ. У такому випадку він продовжить відбувати покарання.

Раніше сержант новоствореного батальйону "Шквал" 5-ї ОШБр з позивним "Чечен" розповів, в чому перевага мобілізації засуджених.

Нагадаємо, ми писали, які умови служби в ЗСУ для засуджених.

Також ми інформували, як проходитиме медогляд засуджених, які бажають служити в ЗСУ.