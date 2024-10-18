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Как осужденных мобилизуют в ВСУ — важные условия, этапы и процедуры

18 октября 2024 08:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация осужденных в Украине — как происходит в 2024 году, процедура и условия
Мобилизация осужденных в Украине. Иллюстративное фото: Оксана Парафенюк/The Washington Post
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине еще в мае 2024 года был принят закон, разрешающий отдельным категориям осужденных граждан добровольно мобилизоваться в ряды Вооруженных сил. Но в армию может попасть далеко не каждый и одного желания недостаточно. Лицо должно пройти ряд важных этапов.

Как именно осужденные граждане могут попасть в ВСУ, какие главные условия и важные процедуры, рассказала заместитель Министра юстиции Украины Елена Высоцкая в интервью журналистам NGL.media.

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Так, чиновница подчеркнула, что главной предпосылкой мобилизации является личное желание осужденного. После чего начинаются все остальные процессы, в ходе которых становится понятно, подходит ли лицо для военной службы:

  • подготовка документов;
  • собеседование с командирами;
  • военно-врачебная комиссия;
  • психологические и физические испытания.

Процедура мобилизации осужденных в Украине выглядит следующим образом:

1. Привлечение представителей военных бригад

Когда в колонии набирается достаточное количество желающих мобилизоваться, в учреждение приглашают представителей военных бригад. Они рассказывают осужденным об особенностях службы в армии и условиях, проводят личные собеседования и отбирают кандидатов, готовых взять к себе.

2. Выбор места службы

Осужденные имеют право самостоятельно выбрать место своей службы, на основе информации, предоставленной представителями воинских частей.

3. Возможный отказ

В процессе собеседования командиры решают, подходит ли им кандидат. Поэтому в некоторых случаях осужденному могут отказать. В таком случае лицо остается в колонии до момента, пока его не согласится взять другой командир.

 

Мобилизация осужденных в Украине - как происходит в 2024 году, процедура и условия
Осужденные граждане Украины, готовые присоединиться к ВСУ. Фото: google.com

4. Ходатайство в суд

Ходатайство в суд возможно только после этих этапов:

  • заявление осужденного о желании мобилизоваться;
  • согласие администрации колонии;
  • успешно пройденая военно-врачебная комиссия;
  • согласие командира бригады.

После этого ходатайство о его мобилизации направляется в суд.

5. Подписание контракта и обучение

После получения разрешения суда осужденный отправляется в воинскую часть для подписания контракта. После этого начинается его военная подготовка.

6. Возможный отказ суда

При определенных обстоятельствах суд может отказать осужденному в мобилизации в ВСУ. В таком случае он продолжит отбывать наказание.

Ранее сержант новосозданного батальона "Шквал" 5-й ОШБр с позывным "Чечен" рассказал, в чем преимущество мобилизации осужденных.

Напомним, мы писали, какие условия службы в ВСУ для осужденных.

Также мы информировали, как будет проходить медосмотр осужденных, желающих служить в ВСУ.

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