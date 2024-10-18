Мобилизация осужденных в Украине — как происходит в 2024 году, процедура и условия

Как осужденных мобилизуют в ВСУ — важные условия, этапы и процедуры
В Украине еще в мае 2024 года был принят закон, разрешающий отдельным категориям осужденных граждан добровольно мобилизоваться в ряды Вооруженных сил. Но в армию может попасть далеко не каждый и одного желания недостаточно. Лицо должно пройти ряд важных этапов.
Как именно осужденные граждане могут попасть в ВСУ, какие главные условия и важные процедуры, рассказала заместитель Министра юстиции Украины Елена Высоцкая в интервью журналистам NGL.media.
Так, чиновница подчеркнула, что главной предпосылкой мобилизации является личное желание осужденного. После чего начинаются все остальные процессы, в ходе которых становится понятно, подходит ли лицо для военной службы:
- подготовка документов;
- собеседование с командирами;
- военно-врачебная комиссия;
- психологические и физические испытания.
Процедура мобилизации осужденных в Украине выглядит следующим образом:
1. Привлечение представителей военных бригад
Когда в колонии набирается достаточное количество желающих мобилизоваться, в учреждение приглашают представителей военных бригад. Они рассказывают осужденным об особенностях службы в армии и условиях, проводят личные собеседования и отбирают кандидатов, готовых взять к себе.
2. Выбор места службы
Осужденные имеют право самостоятельно выбрать место своей службы, на основе информации, предоставленной представителями воинских частей.
3. Возможный отказ
В процессе собеседования командиры решают, подходит ли им кандидат. Поэтому в некоторых случаях осужденному могут отказать. В таком случае лицо остается в колонии до момента, пока его не согласится взять другой командир.
4. Ходатайство в суд
Ходатайство в суд возможно только после этих этапов:
- заявление осужденного о желании мобилизоваться;
- согласие администрации колонии;
- успешно пройденая военно-врачебная комиссия;
- согласие командира бригады.
После этого ходатайство о его мобилизации направляется в суд.
5. Подписание контракта и обучение
После получения разрешения суда осужденный отправляется в воинскую часть для подписания контракта. После этого начинается его военная подготовка.
6. Возможный отказ суда
При определенных обстоятельствах суд может отказать осужденному в мобилизации в ВСУ. В таком случае он продолжит отбывать наказание.
Ранее сержант новосозданного батальона "Шквал" 5-й ОШБр с позывным "Чечен" рассказал, в чем преимущество мобилизации осужденных.
Напомним, мы писали, какие условия службы в ВСУ для осужденных.
Также мы информировали, как будет проходить медосмотр осужденных, желающих служить в ВСУ.
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