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Як зміниться механізм вручення повісток за новим законом — пояснення адвоката

15 квітня 2024 01:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Як зміниться механізм вручення повісток за новим законом — пояснення адвоката
Працівники ТЦК спілкуються з військовозобов'язаним українцем. Ілюстративне фото: vn.20minut.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Адвокат Роман Сімутін заявив, повістка-вимога вважається врученою навіть у тому випадку, якщо вона не була передана особисто військовозобов'язаному та він не перебував за адресою проживання.

Про це Роман Сімутін розповів на своєму YouTube-каналі в п'ятницю, 12 квітня.

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Повістки за новим законом про мобілізацію

Експерт пояснив, якщо військовозобов'язаний не прийде в ТЦК до вказаної дати на вимогу, керівництво ТЦК може ініціювати затримання особи, яка порушила закон про мобілізацію.

"Складання постанови за статтею 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення зі штрафом до 25 500 грн і обмеженням у праві керування", — зазначив адвокат.

Він розповів, якщо ваша адреса реєстрації збігається з тією, куди було надіслано поштове повідомлення, і ви не повідомляли про зміну місця проживання, то повістка, яка не може бути вручена через вашу відсутність, вважається належним чином повідомленою і не перешкоджає подальшому розгляду справи по суті.

"Тобто схема роботи буде аналогічна, і після отримання поштового повідомлення у начальника ТЦК відкривається поле, фактично розв'язуються руки для застосування всіх тих примусових заходів. І найголовніше — без необхідності доведення вручення повістки особисто", — додав Сімутін.

Вручення повістки — що важливо знати

Нагадаємо, що трапляється, коли заброньованим працівникам видають повістку заздалегідь на дату вже після закінчення терміну дії броні. Адвокат Олександр Потєшін пояснив, чи може військовозобов'язаний відмовитися від такої повістки.

Також ми писали, що згідно з новим законом про мобілізацію представники ТЦК зобов'язані робити деякі дії перед врученням повістки.

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