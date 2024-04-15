Как изменится механизм вручения повесток по новому закону — обьяснение адвоката

Сотрудники ТЦК общаются с военнообязанным украинцем. Иллюстративное фото: vn.20minut.ua

Адвокат Роман Симутин заявил, что повестка-требование считается врученной даже в том случае, если она не была передана лично военнообязанному и он не находился по адресу проживания.

Об этом Роман Симутин рассказал на своем YouTube канале в пятницу, 12 апреля.

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Эксперт объяснил, если военнообязанный не придет в ТЦК к указанной дате по требованию, руководство ТЦК может инициировать задержание лица, нарушившего закон о мобилизации.

"Составление постановления по статье 210-1 Кодекса об административных правонарушениях со штрафом до 25 500 грн и ограничением в праве управления", — отметил адвокат.

Он рассказал, если ваш адрес регистрации совпадает с тем, куда было отправлено почтовое сообщение, и вы не сообщали об изменении места жительства, то повестка, которая не может быть вручена из-за вашего отсутствия, считается должным образом уведомленной и не препятствует дальнейшему рассмотрению дела по существу.

"То есть схема работы будет аналогична, и после получения почтового сообщения у начальника ТЦК открывается поле, фактически развязываются руки для применения всех принудительных мер. И самое главное — без необходимости доведения вручения повестки лично", — добавил Симутин.

Вручение повестки — что важно знать

Напомним, что случается, когда забронированным работникам выдают повестку заранее на дату уже по истечении срока действия брони. Адвокат Александр Потешин объяснил, может ли военнообязанный отказаться от такой повестки.

Также мы писали, что согласно новому закону о мобилизации представители ТЦК обязаны предпринимать некоторые действия перед вручением повестки.