Законопроєкт про мобілізацію — працівників ТЦК зобов'язали робити деякі дії

Працівники ТЦК вручають повістку. Ілюстративне фото: Радіо Свобода

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки перед врученням повістки повинні зробити певні дії.

Про це йдеться в новому законопроєкті про мобілізацію.

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Обов'язки працівників ТЦК при врученні повістки

Згідно з новим законом, під час вручення повістки представник ТЦК зобов'язаний назвати своє прізвище, ім'я, по батькові та посаду.

Водночас на вимогу громадянина, якому вручається повістка, він повинен пред'явити службове посвідчення.

Щодо правки про ведення громадянами фото й відеофіксації процесу вручення повістки — Верховна Рада її не підтримала.

Також поліцейські можуть доправити військовозобов'язаного до ТЦК у таких випадках:

він отримав повістку і не з’явився у встановлений час;

очільник ТЦК не хоче робити попередження, проте не може винести постанову — документ про штраф у розмірі від 3 400 до 5 100 грн без його присутності.

У законі йдеться, що виписати штраф можуть лише в присутності особи, яка його отримує.

У випадку ігнорування громадянином повістки військкомат надсилає повідомлення до Нацполіції про те, аби його затримали та доправили для отримання штрафу.

Правоохоронці доправляють чоловіка до ТЦК лише з метою розгляду цієї справи про накладання штрафу.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому.

Також ми писали, що парламент проголосував за виплату додаткових 70 тис. гривень військовим, які перебувають на передовій.