Що зміниться в Україні та для українців з 1 травня 2024 року

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У квітні під час другого читання Верховна Рада України схвалила законопроєкт про мобілізацію. За нього проголосували 283 депутати. Президент України Володимир Зеленський підписав цей закон 16 квітня, а 17 квітня його опублікували в офіційному виданні Верховної Ради України — "Голос України". Отже, закон набуде чинності 18 травня 2024 року.

Новини.LIVE розповідають, як з 1 травня в Україні зміниться порядок мобілізації.

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Ухвалений закон передбачає суттєві зміни щодо процедури мобілізації в Україні. Вони торкнуться як порядку вручення повісток, так і обмежень для тих, хто не з'явиться до Територіального центру комплектування.

Як зміниться мобілізація у травні

Протягом 60 днів після набуття чинності законом всі призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні оновити свої особисті дані у Територіальних центрах комплектування (ТЦК), Центрах надання адміністративних послуг або через свої електронні кабінети.

Чоловіки зі спеціальними званнями, які служать у правоохоронних органах, податковій чи митній службах або яких було звільнено з такої служби, повинні стати на військовий облік за місцем проживання протягом 60 днів після ухвалення закону.

Якщо особа через десять днів після отримання повістки не виконала зазначених обов'язків або не з'явилася до ТЦК (або закордонної дипломатичної установи), суд може тимчасово обмежити її право на керування транспортним засобом.

Повістку можуть видавати не лише співробітники ТЦК, а й поліція, органи місцевої влади, органи місцевого самоврядування, а також керівники підприємств, установ та організацій.

Термінову військову службу буде скасовано та замінено базовою військовою службою для чоловіків віком 18-25 років. Тривалість базової служби становитиме п'ять місяців у мирний час та три місяці у воєнний час.

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які проживають за кордоном понад три місяці, також мають стати на військовий облік.

Для отримання консульських послуг в іноземних дипломатичних установах військовозобов'язаним потрібно уточнити свої особисті дані у ТЦК.

Оформлення паспортних документів за кордоном буде можливим лише за наявності військово-облікових документів.

Нагадаємо, юрист пояснив, за яких обставин в ухилянтів можуть відбирати водійські права. Міністерство оборони України опублікувало повний перелік змін до закону про мобілізацію. Серед усього іншого, ухилянтів можуть обмежувати в праві керувати транспортними засобами.

Раніше адвокат Микола Максимов розповів, яке покарання чекає на тих військовозобов’язаних, які перебувають на обліку та не оновили свої дані протягом 60 днів. Він вважає, що таких розшукуваних осіб будуть десятки тисяч.