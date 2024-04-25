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Стало відомо, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів

25 квітня 2024 15:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Стало відомо, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів
Чоловіки в ТЦК та СП. Ілюстративне фото: ЖОТЦК і СП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерство оборони України заявило, що новий закон про мобілізацію набере чинності вже від 18 травня. Однією з норм є обов’язок оновити свої дані протягом 60 днів.

Адвокат Микола Максимов в коментарі для ТСН.ua розповів, яке покарання чекає на тих військовозобов’язаних, які перебувають на обліку та не оновили свої дані протягом 60 днів.

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"Якщо людина не оновила персональні дані, то ТЦК звертається до поліції, яка вносить цю людину до відповідної бази розшуку. Поліцейські будуть намагатися знайти цю людину", — розповів Максимов. 

Він вважає, що таких розшукуваних осіб будуть десятки тисяч. За словами адвоката, цим не буде займатися карний розшук, проводячи, наприклад, білінг телефонів.

"Найімовірніше, в пошуку будуть задіяні дільничні або патрульні поліцейські. Вони приїдуть туди, де проживає людина. Якщо особи там не буде, інформація повертається до ТЦК. Після цього ТЦК направляє вимогу військовозобов’язаному за адресою, яка йому відома. Йдеться про вимогу з’явитися до ТЦК. Якщо протягом 10 днів від моменту отримання або неотримання цієї вимоги особа не з’явилася, ТЦК звертається до суду з позовною заявою про обмеження права на керування транспортним засобом", — зазначив Максимов.

Він також наголосив, що судом може бути накладено штраф у діапазоні до 25 тис. грн.

"Якщо він не сплачений, тоді інформація передається до виконавчої служби. Остання вносить людину до реєстру боржників, накладається арешт на майно цієї людини, обмежується її користування банківськими картками", — розповів адвокат.

Якщо людина не перебуває на обліку та не оновила дані, то при перевірці документів на вулиці або на блокпосту можуть виникнути наслідки.

За словами Максимова, поліція  матиме право доправити людину до ТЦК.

"Якщо ТЦК звертається до поліції з метою доставлення розшукуваної особи до ТЦК, то відбувається адміністративне затримання. До людини можуть бути застосовані заходи примусу, передбачені кодексом про адміністративні правопорушення. Тобто таку людину доправляють до ТЦК", — каже він.

Інформація від банків та пошти

В адвоката запитали, з якими реєстрами, інформацією працюватимуть ТЦК, якщо людина не перебуває на військовому обліку.

"Можу сказати, що банки 100% зливають інформацію про осіб чоловічої статі відповідного віку, інформацію можуть надати державна міграційна служба, МВС. Є чутки, що є комунікація з великою поштовою компанією. Всі органи державної влади акумулюють і передають інформацію до ТЦК", — відповів Максимов.

Скільки чоловіків можуть опинитися в розшуку

Адвокат вважає, що потенційно в розшук можуть оголосити близько 2 млн чоловіків відповідного віку.

"Я впевнений, що цей закон не спрямований на те, щоб поліція в масовому режимі когось розшукувала. Поліцейські максимум виїдуть за місцем проживання, зателефонують за номером телефона, запитають", — каже він.

Максимов зазначив, що це більше спрямовано на те, щоб без вручення повістки людей одразу оголошувати в розшук.

"На сьогоднішній день якщо людина по повістці не з’явилася, тоді, безумовно, є розшук. А вони зробили так, щоб усі одразу потрапляли в розшук і всіх можна було б затримувати на вулиці. Це основна мета. Тому що зараз не можна затримувати, немає підстав, людина не в розшуку. А так 2 мільйони осіб можуть потенційно потрапити в розшук, якщо не оновлять дані. На законних підставах можна буде затримувати на вулиці", — додав адвокат.

Нагадаємо, речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін заявив, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не будуть вручати повістки за кордоном. Такі дії виглядають нереальними.

Також у Сухопутних військах Збройних сил України повідомили про великі черги до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. В зв'язку з цим військові нагадують, що військкомати працюють 24 години на добу, сім днів на тиждень.

українці
Україна
мобілізація
покарання
ТЦК та СП

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