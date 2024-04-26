Юрист пояснив, за яких обставин в ухилянтів можуть відбирати водійські права

Військовий спілкується з водієм. Фото ілюстративне: Фокус

Міністерство оборони України опублікувало повний перелік змін до закону про мобілізацію. Серед усього іншого, ухилянтів можуть обмежувати в праві керувати транспортними засобами.

Ситуацію в коментарі РБК-Україна пояснив юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Ярослав Звоненко.

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Коли можуть обмежити право керувати автомобілем

У випадку, коли військовозобов’язаний свідомо порушує мобілізаційне законодавство, то начальник ТЦК та СП може звернутися до Національної поліції для оголошення цієї особи у розшук, проведення його адміністративного затримання і доставки до військкомату.

Адвокат зазначив, що якщо затримання виявляється неможливим, то на адресу чоловіка надсилається документ, який називається "вимога".

"Відмінність повістки та вимоги полягає у тому, що повістка "пропонує" людині з’явитися в ТЦК та СП, а "вимога" — вимагає зробити це", — пояснює Ярослав Звоненко.

ТЦК та СП мають право надсилати громадянам України "вимоги" про виконання військово-облікового обов'язку.

"Вимога" — це документ, який відрізняється від повістки. Її надсилають у разі, якщо військовозобов'язаний громадянин не з'явився до ТЦК та СП за викликом по повістці, або ж не виконав інші свої зобов'язання з військового обліку.

Вимога вважається врученою:

Після особистого отримання громадянином під розпис;

Після 10 днів з моменту відправлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення.

Юрист підкреслив, що виконаною "вимога" вважається, коли військовозобов’язаним виконані у повній мірі військово-облікові обов’язки викладені у "вимозі", відкликаною – після завершення мобілізації.

Позбавлення права керування транспортним засобом

Якщо протягом десяти днів військовозобов'язаний ігнорує "вимогу", ТЦК та СП звертається з позовною заявою до суду щодо тимчасового обмеження громадянина України у праві керування транспортними засобами під час мобілізації.

"Важливо розуміти, що таке обмеження не позбавляє права керування транспортними засобами на якийсь конкретний проміжок часу, не вилучається водійське посвідчення, а унеможливлює таке право до моменту, поки чоловік не виконає вимоги або не завершиться дії правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації", — зауважує Звоненко.

Раніше адвокат Микола Максимов розповів, яке покарання чекає на тих військовозобов’язаних, які перебувають на обліку та не оновили свої дані протягом 60 днів.

Також дослідники Texty.org вважають, що ТЦК та СП не впораються з напливом чоловіків, якщо вони підуть оновлювати дані.