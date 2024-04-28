Что изменится в Украине и для украинцев с 1 мая 2024 года

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В апреле во время второго чтения Верховная Рада Украины одобрила законопроект о мобилизации. За него проголосовали 283 депутата. Президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон 16 апреля, а 17 апреля его опубликовали в официальном издании Верховной Рады Украины — "Голос Украины". Следовательно, закон вступит в силу 18 мая 2024 года.

Новини.LIVE рассказывают, как с 1 мая в Украине изменится порядок мобилизации.

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Принятый закон предусматривает существенные изменения процедуры мобилизации в Украине. Они коснутся как порядка вручения повесток, так и ограничений для тех, кто не явится в Территориальный центр комплектования.

Как изменится мобилизация в мае

В течение 60 дней после вступления закона в силу все призывники, военнообязанные и резервисты должны обновить свои личные данные в Территориальных центрах комплектования (ТЦК), Центрах предоставления административных услуг или через свои электронные кабинеты.

Мужчины со специальными званиями, которые служат в правоохранительных органах, налоговой или таможенной службах, или были уволены с такой службы, должны стать на воинский учет по месту жительства в течение 60 дней после принятия закона.

Если человек через десять дней после получения повестки не выполнил указанные обязанности или не явился в ТЦК (или заграничное дипломатическое учреждение), суд может временно ограничить его право на управление транспортным средством.

Повестку могут издавать не только сотрудники ТЦК, но и полиция, органы местных властей, органы местного самоуправления, а также руководители предприятий, учреждений и организаций.

Срочная военная служба будет отменена и заменена базовой военной службой для мужчин в возрасте 18-25 лет. Продолжительность базовой службы будет составлять пять месяцев в мирное время и три месяца в военное время.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие за границей более трех месяцев, также должны стать на военный учет.

Для получения консульских услуг в иностранных дипломатических учреждениях военнообязанным следует уточнить свои личные данные в ТЦК.

Оформление паспортных документов за границей будет возможно только при наличии военно-учетных документов.

Напомним, юрист объяснил, при каких обстоятельствах у уклонистов могут отбирать водительские права. Министерство обороны Украины опубликовало полный список изменений в закон о мобилизации. Среди всего прочего уклоняющихся могут ограничивать в праве управлять транспортными средствами.

Ранее адвокат Николай Максимов рассказал, какое наказание ждет тех военнообязанных, которые состоят на учете и не обновили свои данные в течение 60 дней. Он считает, что таких разыскиваемых будут десятки тысяч.