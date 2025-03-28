У 3 ОШБр знають способи, як мотивувати бійців попри проблеми з ротацією на фронті

Боєць 3-ї ОШБр на позиції. Фото: 3 ОШБр

Попри загальну мобілізацію в Україні ЗСУ все одно потребує більше бійців. Солдати підрозділів відчувають шалене навантаження через проблеми з ротацією і тут командирам важливо знайти шляхи до мотивації підлеглих.

Про те, як це вдається зробити, журналістам Новини.LIVE розповів командир 3-ї штурмової роти 2-го штурмового 3-ї ОШБр з позивним Вінні.

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За словами військового, головну роль тут відіграє спілкування із солдатами. Треба зрозуміти їхні проблеми, почути кожного. Ще один мотиваційний засіб — підвищення по службі тих, хто дійсно на це заслуговує.

"У нас в бригаді кожен солдат може вирости до певного чину. У мене є, наприклад, в роті бійці, які прийшли солдатами, а зараз один з них обіймає посаду сержанта роти, а інший — посаду мого заступника", — зазначає Вінні.

Він додає, що таким чином у бійців з'являються нові обов'язки. Вони починають бачити, що розвиваються та професійно зростають в армії. Крім того, це й особисте зростання над собою і тоді боєць починає воювати ще більш ефективно.

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