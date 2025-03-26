Мобілізація у квітні 2025 — кого можуть призвати лише за власним бажанням

Чоловік підписує документи в ТЦК. Фото: pokrovsk-rada.gov.ua

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких на військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Водночас законодавством передбачені категорії осіб, які можуть потрапити до війська виключно за власним бажанням.

Хто саме може приєднатися до лав ЗСУ виключно добровільно, підписавши контракт, пише "Телеграф".

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До громадян, що не підлягають призову без добровільної згоди, належать:

чоловіки віком від 18 до 25 років;

жінки віком до 60 років, якщо ВЛК визнає їх придатними за станом здоров'я;

особи з інвалідністю, якщо ВЛК визнає їх придатними (такі громадяни можуть служити в частинах забезпечення, ТЦК тощо);

особи, призовного віку, які мають право на відстрочку;

особи, які були у ворожому полоні й повернувся в Україну в рамках обмінів.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ВОТЦК та СП/Facebook

Усі вищеперелічені категорії можуть добровільно укласти контракт, скориставшись рекрутинговими центрами або прибувши до ТЦК та СП за місцем реєстрації.

Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу на такій основі є:

придатність до військової служби за медичними показниками;

фізична підготовка та психологічна стійкість кандидата;

освіта не нижче повної середньої;

вік від 18 до 45 років, а під час дії воєнного стану — до 60 років;

відсутність судимостей.

Додамо також, що юнаки віком від 18 до 25 років, наразі можуть підписати контракт на один рік, отримати від держави мільйон гривень, безвідсоткову іпотеку та соцпакет у рамках проєкту "Контракт 18-24". Проте, такий контракт передбачає виключно бойові посади.

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