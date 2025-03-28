В 3 ОШБр знают способы, как мотивировать бойцов, несмотря на проблемы с ротацией на фронте

Боец 3-й ОШБр на позиции. Фото: 3 ОШБр

Несмотря на общую мобилизацию в Украине ВСУ все равно нуждается в большем количестве бойцов. Солдаты подразделений испытывают бешеную нагрузку из-за проблем с ротацией и здесь командирам важно найти пути к мотивации подчиненных.

О том, как это удается сделать, журналистам Новини.LIVE рассказал командир 3-й штурмовой роты 2-го штурмового 3-й ОШБр с позывным Винни.

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По словам военного, главную роль здесь играет общение с солдатами. Надо понять их проблемы, услышать каждого. Еще одно мотивационное средство - повышение по службе тех, кто действительно этого заслуживает.

"У нас в бригаде каждый солдат может вырасти до определенного чина. У меня есть, например, в роте бойцы, которые пришли солдатами, а сейчас один из них занимает должность сержанта роты, а другой - должность моего заместителя", - отмечает Винни.

Он добавляет, что таким образом у бойцов появляются новые обязанности. Они начинают видеть, что развиваются и профессионально растут в армии. Кроме того, это и личный рост над собой и тогда боец начинает воевать еще более эффективно.

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