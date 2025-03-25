Мобілізація в Україні 2025 — за яких умов чоловіків старше 60 років призивають

Українські військовослужбовці на шикуванні. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Як відомо, в Україні під час дії воєнного стану загальній мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Юнаки віком від 18 до 24 років включно можуть доєднатися до лав ЗСУ добровільно, підписавши контракт. Втім, на практиці до війська можуть залучити й громадян старше 60 років.

Коли це можливо, розповіла адвокатка Тетяна Савченко у коментарі УНІАН.

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Так, за словами правозахисниці, є лише дві підстави, за яких особи старше 60 років можуть бути мобілізовані:

1. Якщо особа належить до вищого офіцерського складу

Громадяни, які мають звання генерал, бригадний генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант можуть бути призвані до Збройних сил навіть у віці 60+. Річ у тім, що для таких осіб граничний вік для проходження військової служби під час воєнного стану становить 65 років.

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: 24 ОМБр

2. Високий рівень професійної підготовки

Особа, яка має унікальний досвід, який необхідний війську, а також визнана військово-лікарською комісією придатною, може за власним бажанням продовжити військову службу після досягнення граничного віку. Проте на термін до 5 років, тобто також до 65-річчя.

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