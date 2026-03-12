Юристи пояснили, як скасувати розшук від ТЦК через "Резерв+"

Перевірка документів щодо розшуку порушника військового обліку. Фото: Новини.LIVE, кадр із відео. Колаж: Новини.LIVE

Громадяни України, які порушили військовий облік, можуть отримати розшук від ТЦК. Зняти його можна онлайн через застосунок "Резерв+".

Яким чином можна зняти розшук від ТЦК через застосунок "Резерв+"

Експерти зазначили, що за порушення військового обліку військовозобов'язані отримують штраф. Для зняття розшуку від ТЦК його треба сплатити. Наразі у "Резерв+" штраф можна сплатити, якщо людина:

не прибула за повісткою до ТЦК та СП;

не стала на військовий облік, коли виповнилося 25 років;

не стала на військовий облік за новою адресою;

не стала на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;

не стала на військовий облік за місцем перебування як ВПО;

не перебувала на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;

не надала майно (будівлю, споруду, транспорт) під час мобілізації;

не пройшла або відмовилась від проходження ВЛК.

Наразі сплата одного штрафу закриває тільки те порушення, за яке його наклали. Для того, щоб сплатити штраф від ТЦК, потрібно:

встановити застосунок "Резерв+" через App Store (для пристроїв iOS/Apple) або Google Play (для смартфонів на Android);

увійти до застосунку, авторизуватися, відкрити розділ "Штрафи онлайн";

подати заявку про визнання порушення.

Після подання заяви ТЦК має розглянути її протягом трьох днів. Якщо порушення підтвердиться, користувачу надсилають відповідну постанову.

Після цього з’являється можливість сплатити штраф у зменшеному розмірі — 8 500 гривень, що становить 50% від повної суми. На оплату надається 20 днів. Якщо ж у цей термін кошти сплатити, тоді доведеться сплачувати повну суму — 17 000 гривень. У разі подальшої несплати протягом наступних 20 днів штраф збільшується вдвічі й становитиме вже 34 000 гривень.

Після проведення оплати попереджувальна червона позначка про порушення у застосунку зникне. Загалом уся процедура, як правило, займає близько чотирьох днів. Щоб перевірити актуальний статус після оплати, необхідно оновити військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+".

нещодавно юристи пояснили, як скасувати розшук ТЦК, якщо його наклали без причини.



Також ми писали, що за словами юристів, розшук від ТЦК має певний термін дії. Водночас попри сплив часу, автоматично він не зникне.