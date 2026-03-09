Савчук закликала уряд надати інформацію про кількість чоловіків у розшуку

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Народна депутатка Оксана Савчук відреагувала на інформацію про перебування в розшуку 2 мільйони українців. Вона закликала уряд надати детальні розʼяснення щодо кількості військовозобов’язаних.

Про це Оксана Савчук сказала в ефірі Ранок.LIVE.

Військовозобовʼязані українці в розшуку

"Я підозрюю, що це 2 мільйони, нам не сказали, чи це ті, котрі є тільки в Україні, чи це разом з тими, хто, наприклад, поїхав за кордон і не повернувся, який відсоток тих осіб, які, наприклад, були в розшуку, поновили свої дані, і скільки це людей, а це насправді дуже важливо розуміти. Наприклад, хтось мав якісь технічні моменти, він повернувся і поновив, який це відсоток", — зазначила нардепка.

За її словами, важливо розуміти, який відсоток відновлених.

Савчук каже, що мобілізаційний ресурс в Україні потребує поповнення, адже військовослужбовців необхідно відправляти на ротацію.

"Я вам скажу одночасно, що сьогодні всі військові говорять про те, що їм потрібна саме адекватні військові ротація", — наголосила вона.

Водночас, якщо одних людей віком 18–22 роки Україна закликає служити, а інших відпускає за кордон, то ніколи не вдасться мати підготовлених військовослужбовців.

Що передувало

У січні очільник Міністерства оборони України Михайло Федоров повідомив, що близько двох мільйонів українців перебувають в розшуку. Крім того, приблизно 200 тисяч осіб скоїли самовільне залишення частин.

Мобілізація в Україні

Федоров зазначив, що держава розробляє комплексний план для розвʼязання проблеми із мобілізацією та СЗЧ.

Крім того, заступник керівника ОП Павло Паліса анонсував нові контракти для українських військовослужбовців.

Раніше керівник ОП Кирило Буданов заявив, що до завершення війни Україна не зможе розвʼязати питання мобілізації.