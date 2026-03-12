Юристы объяснили, как отменить розыск от ТЦК через "Резерв+"

Проверка документов по розыску нарушителя воинского учета. Фото: Новини.LIVE, кадр из видео. Коллаж: Новости.LIVE

В Украине в период мобилизации нарушители воинского учета могут получить розыск от ТЦК. Снять его можно онлайн через приложение "Резерв+", оплатив штраф.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет kadroland.

Реклама

Читайте также:

Каким образом можно снять розыск от ТЦК через приложение "Резерв+"

Эксперты отметили, что за нарушение воинского учета военнообязанные получают штраф. Для снятия розыска от ТЦК его надо оплатить. Сейчас в "Резерв+" штраф можно оплатить, если человек:

не прибыл по повестке в ТЦК и СП;

не стал на воинский учет, когда исполнилось 25 лет;

не стал на воинский учет по новому адресу;

не стал на воинский учет по прибытии из учреждения исполнения наказаний;

не стала на воинский учет по месту пребывания как ВПЛ;

не состояла на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;

не предоставила имущество (здание, сооружение, транспорт) во время мобилизации;

не прошла или отказалась от прохождения ВВК.

Сейчас уплата одного штрафа закрывает только то нарушение, за которое его наложили. Для того, чтобы оплатить штраф от ТЦК, нужно:

установить приложение "Резерв+" через App Store (для устройств iOS/Apple) или Google Play (для смартфонов на Android);

войти в приложение, авторизоваться, открыть раздел "Штрафы онлайн";

подать заявку о признании нарушения.

После подачи заявления ТЦК должен рассмотреть его в течение трех дней. Если нарушение подтвердится, пользователю присылают соответствующее постановление.

После этого появляется возможность оплатить штраф в уменьшенном размере — 8 500 гривен, что составляет 50% от полной суммы. На оплату предоставляется 20 дней. Если же в этот срок средства оплатить, тогда придется платить полную сумму — 17 000 гривен. В случае дальнейшей неуплаты в течение следующих 20 дней штраф увеличивается вдвое и составит уже 34 000 гривен.

После проведения оплаты предупредительная красная отметка о нарушении в приложении исчезнет. В целом вся процедура, как правило, занимает около четырех дней. Чтобы проверить актуальный статус после оплаты, необходимо обновить военно-учетный документ в приложении "Резерв+".

Напомним, недавно юристы объяснили, как отменить розыск ТЦК, если его наложили без причины.



Также мы писали, что по словам юристов, розыск от ТЦК имеет определенный срок действия. В то же время несмотря на истечение времени, автоматически он не исчезнет.