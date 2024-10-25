Мобілізація в Україні — як знятися з військового обліку, якщо не живете за пропискою

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні усі військовозобов'язані громадяни повинні стати на військовий облік за своїм фактичним місцем проживання, навіть якщо воно відрізняється від місця прописки. Щоб це зробити, необхідно знятися з військового обліку за минулою адресою.

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Так, зазначається, що для зняття з військового обліку військовозобов'язаному потрібно особисто з'явитися до районного військового комісаріату і подати письмову заяву, в якій зазначається причина зняття з військового обліку та точна адреса нового місця проживання, та у разі потреби подати відповідні документи.

З собою також необхідно мати паспорт громадянина України та військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Така ж процедура діє і для внутрішньо переміщених осіб, які мають зареєструватися як ВПО і стати на облік у ТЦК та СП за місцем фактичного проживання.

Після того, як нові дані буде внесено до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних, резервістів "Оберіг", особу автоматично знімуть з обліку за попередньою адресою.

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