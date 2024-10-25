Мобилизация в Украине — как сняться с военного учета, если не живете по прописке

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине все военнообязанные граждане должны стать на военный учет по своему фактическому месту жительства, даже если оно отличается от места прописки. Чтобы это сделать, нужно сняться с военного учета по предыдущему адресу.

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Так, отмечается, что для снятия с военного учета военнообязанному нужно лично явиться в районный или областной военный комиссариат и подать письменное заявление, в котором указывается причина снятия с военного учета и точный адрес нового места жительства, и в случае необходимости подать соответствующие документы.

С собой также необходимо иметь паспорт гражданина Украины и военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Такая же процедура действует и для внутренне перемещенных лиц, которые должны зарегистрироваться как ВПЛ и стать на учет в ТЦК и СП по месту фактического жительства.

После того как новые данные будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных, резервистов "Оберіг", лицо автоматически снимут с учета по предыдущему адресу.

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