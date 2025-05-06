Звільнення із ЗСУ по догляду за інвалідом ІІ групи — умови

Догляд за людиною з інвалідністю. Фото ілюстративне: Freepik

Українці, які служать у Збройних силах України, можуть звільнитися, якщо хтось з їхніх родичів потребує догляду. Йдеться про осіб, в яких є статус II групи інвалідності. Проте, існують законні причини, коли потенційному доглядачеві можуть відмовити у звільненні із лав ЗСУ.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій на порталі (Юристи.UA).

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На порталі 57-річний військовослужбовець поцікавився, чи може він бути звільнений зі служби через необхідність догляду за рідним братом, який має інвалідність ІІ групи пожиттєво. Він зауважив, що мобілізувався у січні 2025 року. Ситуація ускладнюється тим, що, окрім нього, є ще дві сестри: одна мешкає за кордоном, інша — доглядає сина з інвалідністю і фізично не може виконувати догляд за братом.

Адвокат пояснив, що відповідно до частини 12 статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", під час воєнного стану можливе звільнення військовослужбовців за мобілізацією через сімейні обставини, зокрема у разі необхідності постійного догляду за членом сім’ї другого ступеня споріднення, який має інвалідність І або ІІ групи, за умови:

що немає інших членів сім’ї першого або другого ступеня споріднення;

що інші родичі самі потребують постійного догляду, що підтверджується довідкою МСЕК, висновком ЛКК або рішенням експертної команди з оцінки функціонального стану особи.

У цьому випадку брат дійсно є членом сім’ї другого ступеня споріднення, а в нього є офіційна інвалідність ІІ групи з довічним статусом. Крім того, наявний висновок про потребу в постійному догляді (хоч і не у формі 080-4/о, але це не є критично важливим, якщо він підтверджує необхідність догляду).

Чому військовому можуть відмовити у звільненні зі служби через догляд за хворим родичем

Однак у справі можуть виникнути труднощі, оскільки закон вимагає або відсутності інших родичів, або їхньої офіційної потреби у догляді. Одна з сестер проживає за кордоном, а інша — фактично не може здійснювати догляд, оскільки має сина з інвалідністю. Але ключовим буде наявність підтверджувальних документів, що ці сестри не можуть виконувати функції доглядача.

Таким чином, закон не виключає можливість звільнення, але рішення залежатиме від оцінки ТЦК на підставі наданих документів. Для підвищення шансів рекомендується зібрати:

довідки про місце проживання сестер (одна — за кордоном, інша — з дитиною з інвалідністю);

документи, що підтверджують інвалідність сина сестри;

медичні висновки щодо брата та потребу у постійному догляді;

пояснення щодо неможливості інших родичів здійснювати догляд.

У разі відмови ТЦК, рішення можна оскаржити через суд.

Нагадаємо, юристи також пояснювали, чи може стати підставою для звільнення із ЗСУ взяття на облік у наркодиспансері.

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